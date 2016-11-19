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Kadıköy'de son 17 sezonda sadece 13 dakika üstünlük!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin Kadıköy ayağında istatistiklere göre son 17 sezonda Galatasaray sadece 13 dakika üstünlük sağlayabilmiş...

19 Kasım 2016 Cumartesi 11:22
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Kadıköy'de son 17 sezonda sadece 13 dakika üstünlük!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında 17 sezonunda galibiyete hasret olan Galatasaray, bu maçlarda sadece 13 dakika skor üstünlüğünü elinde tutabildi.

Kadıköy'de rakibine lig maçlarında 17 sezondur boyun eğmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1530 dakikayı kapsayan 17 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 882 dakikalık süreyi skor bakımından önde oynarken, 635 dakikada ise skora eşitlik hakim oldu.

Fenerbahçe'nin seyircisi önünde rakibine galibiyet göstermediği maçlarda attığı 35 gole, sarı-kırmızılılar 9 golle karşılık verebildi.

- İki maçta 5 ve 8 dakikalık üstünlük yaşadı

Galatasaray, Kadıköy'de kazanamadığı son 17 lig maçının ikisinde Fenerbahçe karşısında 5 ve 8 dakikalık üstünlükler yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe karşısında 5 dakikayı galip oynadığı maçı 4-1 kaybetti. Ligin 10. haftadasındaki mücadelede 2. dakikada Lincoln'ün golüyle 1-0'lık üstünlük yakalayan Galatasaray karşısında 7. dakikada Selçuk Şahin'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Emre Aşık'ın kendi kalesine golüyle 2-1 öne geçip, 48. dakikada Lugano, 89. dakikada da Deivid'in golleriyle sonuca gitmişti.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda ise 33. haftada 25. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçı, Fenerbahçe'nin 33. ve 36. dakikada Webo ile bulduğu gollerle 2-1 kaybetmişti.

- Kötü istatistiğe rağmen Kadıköy'de şampiyon oldular

Galatasaray, son 17 sezonda Kadıköy'deki kötü performansına rağmen 2011-2012 sezonundaki 0-0 beraberlikle lig şampiyonluğunu elde ederek, rakibine büyük bir çalım attı.

Süper Final oynanan sezonda şampiyonluk için kendisine 1 puanın yettiği son haftada Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan Galatasaray, rakibinin sahasında kupayı kaldırdı.

- Son 17 sezonun skorları ve golleri

İki takım arasında Süper Lig'de son 16 sezonda yapılan maçların skorları, golü atan oyuncular ve gol dakikaları şöyle:

Sezon Skor Gollerin dakikaları ve gol atan futbolcular (FB-GS)
2000-2001 2-1 12 Ali, 52 Yusuf / 75 Suat
2001-2002 1-0 27 Rapaiç
2002-2003 6-0 9 Tuncay, 38 Ortega, 68 ve 75 Serhat, 78 Ceyhun, 86 Ümit
2003-2004 2-1 17 Nobre, 85 M. Yozgatlı / 28 Ömer Erdoğan
2004-2005 1-0 64 Nobre
2005-2006 4-0 12 Appiah, 20 Luciano, 69 Alex, 78 Anelka
2006-2007 2-1 24 Alex, 25 Kezman / 54 Ümit Karan
2007-2008 2-0 5 Semih, 56 Deivid
2008-2009 4-1 7 Selçuk, 48 Lugano, 89 Deivid / 2 Lincoln, 28 Emre (KK)
2009-2010 3-1 13, 55 Alex, 89 Güiza / 58 Hakan Balta
2010-2011 0-0  -
2011-2012 2-2 10 Sow, 16 Alex / 36 Elmander, 83 Hakan Balta
2011-2012 0-0  -         
2012-2013 2-1 33, 36 Webo / 25 Burak
2013-2014 2-0 23 Emre, 66 Cristian
2014-2015 1-0 81 Kuyt
2015-2016  1-1  37 Diego / 83 Olcan Adın
Son Güncelleme: 19.11.2016 11:27
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