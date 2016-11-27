İstatistiklere göre Beşiktaş, işi tek devrede bitiriyor!

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdüren Beşiktaş, bu sezon yaptığı maçların çoğunda tek devrede ortaya koyduğu performansla sonuç almayı bildi.

Süper Lig'de 12 karşılaşmaya çıkan ve topladığı 28 puanla ikinci sırada yer alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada 7 puanla gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

Takvimin sıkışıklığından dolayı üst üste maçlara çıkmak zorunda kalan siyah-beyazlı takım, karşılaşmaların çoğunda iyi futbolunu 90 dakikanın bütününe taşıyamamanın sıkıntısını yaşadı.

Sezon başındaki TFF Süper Kupa mücadelesinin ardından 17 resmi karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bunların 11'inde tek devrede ortaya koyduğu performansla sonuca gitti.

- Süper Lig'de 8 maçta tek devre

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de yaptığı 12 maçın 8'inde tek devrede ortaya koyduğu performansla galibiyete ulaştı ya da beraberlik aldı.

Ligde Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor ve Antalyaspor maçlarında her iki yarıda attığı gollerle 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayan Beşiktaş, diğer 8 karşılaşmada ise tek devrede sonuca ulaştı.

Maçlara iyi başlayamamanın sıkıntısını çeken siyah-beyazlı takım, Süper Lig'deki 3 karşılaşmada ilk yarıda skorer kimliğini öne çıkardı. Beşiktaş; Akhisar Belediyespor, Trabzonspor ve Adanaspor karşılaşmalarının ilk 45 dakikasında attığı gollerle rakiplerine üstünlük kurdu. Akhisar Belediyespor'dan gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ve Adanaspor'un kaydettiği gollere rağmen ilk yarıdaki üstünlüğüyle 3 galibiyetle 9 puan topladı.

- İkinci 45 dakikada 5 maçın sonucunu değiştirdi

Beşiktaş, geriye düştüğü veya ilk yarısını berabere tamamladığı 5 maçta ise ikinci 45 dakikada başarılı olarak 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Galatasaray, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı geride kapayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda attığı gollerle 3 kez berabere kaldı.

Çaykur Rizespor ve Kayserispor maçlarında ilk 45 dakikayı berabere bitiren Beşiktaş, ikinci devredeki gollerle galibiyete ulaştı.

- Avrupa'da da tek devreli performans

Beşiktaş, tek devrelik iyi performansını Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdi.

B Grubu'nda yaptığı 5 maçta 7 puan toplayan siyah-beyazlı takım, bu kulvarda da iki Napoli maçı dışındaki diğer 3 mücadelede tek devrede başarılı olabildi.

Beşiktaş, Benfica ile yaptığı iki karşılaşmada ikinci 45 dakikadaki iyi futboluyla beraberlikleri kurtarabildi. Deplasmandaki mücadelede ilk yarıda geriye düşen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda fileleri havalandırarak beraberlikle sahadan ayrıldı. İstanbul'da rakibine karşı ilk yarıda bu sefer 3-0 geriye düşen Beşiktaş, ikinci 45 dakikada 3 gol bularak 3-3 beraberlikle bir puan alabildi.

Dinamo Kiev ile İstanbul'da yaptığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci 45 dakikada rakibinin golüne engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Napoli ile oynadığı ilk maçta ilk yarıda rakibine 2-1 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda bir gol daha yemesine rağmen fileleri havalandırarak maçı 3-2 kazandı. İstanbul'da oynanan ve ilk yarısı 0-0 biten maçta ise Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 öne geçmesine rağmen rakibinin golüne engel olamayınca 1-1 beraberlikle 1 puan aldı.

- İkinci yarılarda daha çok gol attı, daha az yedi

Siyah-beyazlı ekip, 17 resmi maçta, ilk yarılara oranla ikinci devrelerde daha çok gol buldu.

Ligde ve Avrupa'da toplam 33 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, bunların 18'ini ikinci 45 dakikada kaydetti. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda ise 15 gole imza attı.

Ligde her iki yarıda 12'şer kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk yarıda 3, ikinci devrede 6 gol kaydetti.

Bu 17 maçta kalesinde 18 gol gören siyah-beyazlılar, bunlardan 11'ini ilk yarılarda yedi. Beşiktaş, ikinci 45 dakikalarda ise 7 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

- Maçlar

Beşiktaş'ın bu sezon ilk yarıda yakaladığı skor ve maç sonuçları şöyle:

Maç İlk Yarı Sonuç A. Alanyaspor 2-0 4-1 A. Konyaspor 1-1 2-2 K. Karabükspor 2-0 3-1 Akhisar Bld. 2-0 2-0 Galatasaray 0-2 2-2 Ç. Rizespor 0-0 1-0 Kayserispor 0-0 1-0 Antalyaspor 1-0 3-0 Gençlerbirliği 0-1 1-1 Trabzonspor 2-1 2-1 Adanaspor 2-0 2-1 M. Başakşehir 0-1 1-1 Benfica 0-1 1-1 Dinamo Kiev 1-0 1-1 Napoli 2-1 3-2 Napoli 0-0 1-1 Benfica 0-3 3-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Beşiktaş alınmıştır.