İngiliz efsane Steven Gerrard futbol kariyerini noktaladı

17 yıl boyunca Liverpool forması giyen futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Steven Gerrard 36 yaşında futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Gerrard iki yıldır Amerika'da Los Angeles forması giyiyordu.



İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Steven Gerrard, futbolu bıraktığını açıkladı. 17 yıl oynadığı Liverpool'dan ayrıldıktan sonra 2 sezon Amerika'da Los Angeles forması giyen 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir devri kapattı.



Gerrard açıklamasında, "İnanılmaz bir kariyerim oldu ve her anı için çok mutluyum. Kasım 1998'de Balackburn maçına çıktıktan sonra neler olacağını hayal bile edemezdim. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Liverpool'da 700'den fazla maça çıktığım için gururluyum" dedi.



Liverpool formasıyla ilk profesyonel maçına 29 Kasım 1998 tarihinde 2-0 kazanılan Blackburn Rovers karşısında çıkan Gerrard, ilk golünü ise 5 Aralık 1999'da Sheffield Wednesday'a attı.



Steven Gerrard , Milton Keynes Dons takımından teknik direktörlük teklifi aldığını açıklamıştı.