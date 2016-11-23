İdman TV Frekansları 2016-2017 Şifresiz İdman TV Uydu Frekansı

İdman TV Frekansları. 2016-2017 İdman TV Nasıl izlenir. Şifresiz olarak İdman TV izlemek isteyenler için, çalışan frekanslar. 2016-2017 sezonu maçlarının yer aldığı İdman TV özel frekanslar sizlerle.



Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Premier Ligi ve daha bir çok lig maçını canlı olarak ekrana getiren tüm dünyanın en büyük futbol maçı izleme sitelerinden biri olan İdman TV frekansları. AZ Tv ve İdman TV olarak ortak yayın yapan kanal olarak dikkat çeken İdman TV frekansı sizlerle!



İdman TV tüm dünyada olduğu gibi Türk izleyiciler tarafından da yoğun bir şekilde takip ediliyor. Bu takiplerin en çok dikkat çekenlerinden biri olan İdman TV frekanslarını sizler için derledik. İşte en çok konuşulan İdman TV ortak frekansı. İdman TV ve Az TV 2017 futbol yılında ücretsiz olarak takip edebileceğiniz yayınları.



İdman TV Şifresiz Frekansı Ayarla!







İDMAN TV ŞİFRESİZ UYDU FREKANSI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C



İdman Tv Türksat frekanları

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6



İdman TV 2017 Şifresiz Maç izleme nasıl ayarlanır?



Uydu alıcınızın Menü kısmından Kanal Arama yerini bularak, el ile ekleme ve manuel şifre girme yerine tıklayın. Yukarda vermiş olduğumuz TP Frekansı,alış frekansı ve Uydu frekans ayarlarını giriniz. “11168” Değeri İdman TV yeni frekansı olarak kayıt ettikden sonra Symbol Rate ve Sembol Oranını giriniz. Polarizasyonu da seçim FEC 5/6 tıkladıkdan sonra Aramaya Başlat kısmından TP Ara’da İdman TV bularak aranan özelliği ekleyebilirsiniz.

Son Güncelleme: 23.11.2016 20:12