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İdman TV Frekansları 2016-2017 Şifresiz İdman TV Uydu Frekansı

İdman TV Frekansları. 2016-2017 İdman TV Nasıl izlenir. Şifresiz olarak İdman TV izlemek isteyenler için, çalışan frekanslar. 2016-2017 sezonu maçlarının yer aldığı İdman TV özel frekanslar sizlerle.

23 Kasım 2016 Çarşamba 12:09
10645 Okunma
İdman TV Frekansları 2016-2017 Şifresiz İdman TV Uydu Frekansı
İdman TV Frekansları. 2016-2017 İdman TV Nasıl izlenir. Şifresiz olarak İdman TV izlemek isteyenler için, çalışan frekanslar. 2016-2017 sezonu maçlarının yer aldığı İdman TV özel frekanslar sizlerle.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Premier Ligi ve daha bir çok lig maçını canlı olarak ekrana getiren tüm dünyanın en büyük futbol maçı izleme sitelerinden biri olan İdman TV frekansları. AZ Tv ve İdman TV olarak ortak yayın yapan kanal olarak dikkat çeken İdman TV frekansı sizlerle!

İdman TV tüm dünyada olduğu gibi Türk izleyiciler tarafından da yoğun bir şekilde takip ediliyor. Bu takiplerin en çok dikkat çekenlerinden biri olan İdman TV frekanslarını sizler için derledik. İşte en çok konuşulan İdman TV ortak frekansı. İdman TV ve Az TV 2017 futbol yılında ücretsiz olarak takip edebileceğiniz yayınları.

İdman TV Şifresiz Frekansı Ayarla!



İDMAN TV ŞİFRESİZ UYDU FREKANSI
Hotbird Frekans:11168
Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400
Fec:5/6
Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekanları
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman TV 2017 Şifresiz Maç izleme nasıl ayarlanır?

Uydu alıcınızın Menü kısmından Kanal Arama yerini bularak, el ile ekleme ve manuel şifre girme yerine tıklayın. Yukarda vermiş olduğumuz TP Frekansı,alış frekansı ve Uydu frekans ayarlarını giriniz. “11168” Değeri İdman TV yeni frekansı olarak kayıt ettikden sonra Symbol Rate ve Sembol Oranını giriniz. Polarizasyonu da seçim FEC 5/6 tıkladıkdan sonra Aramaya Başlat kısmından TP Ara’da İdman TV bularak aranan özelliği ekleyebilirsiniz.
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Son Güncelleme: 23.11.2016 20:12
Yorumlar
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İsmail Kütükoğlu 1 ay önce

Ev geçimi ve işten olmadan lütfen

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SABAHATTİN OZ 1 ay önce

1 milyonu geçik bakayalardan sadece 1 tanesiyim.Üniversiteydi, stajdı, iş hayatıydı, evlilikti derken vatani görevimizi yapamadık ya da aradan çıkaramadık . Şükürler olsun ki Bebek bekliyoruz ama kiradayız iş hayatından başka güvencemiz yok.Şükür ki sağlığımız yerinde . Profesyonel orduya geçiş sürecinde bedelli askerlik tekrar gündeme gelecek mi. Tek arzumuz bedelli askerliğin tekrar olması.Yeni bedelli hamlesi hem devlet hem millet için yararlı olacağını düşünüyorum.
Bedelli bizim için ihtiyaçtır.Lütfen benim ve benim gibi zor durumda olan gençleri görün. Milyonlarca vatandaşın bakaya kalmasından dolayı işten çıkarılmasına ve binlerce gencin mağdur olmasına yol açan bedelli askerlik konusunun acilen tekrardan gündeme gelmesi gereklidir sizden isteğimiz bu konuyu gündeme almanızı rica ediyoruz.

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Bülent 1 ay önce

uykularımız kaçıyor...çıkarın bedelliyi biz de rahatlayalım,ailelerimizde, devletimiz de..

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Bedelliiiii 1 ay önce

Bedelli asker en iyi kaynak....Bu durum fırsata çevirilebilir. Hemde devletimiz gençlerin sesine kulak vermiş olur.Bu iyilik unutulmaz.

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Ayşe 1 ay önce

Oğlum mimar hemde yüksek yapıyor askerlik yüzünden işe giremiyor

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ozan ç 1 ay önce

Bedelli askerlik hem devleti ,hem ordunun hem de vatandaşın işine yarayacak bir uygulamadır. Kısa zamanda çıkarılması umudu ile.

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Mehmet 1 ay önce

Bu haber gerçek mi? İşAllah gerçektir ve bu gençlere bir umut ışığı olur.

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