İçeride ve dışarıda aslan!

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

51. dakikada Sneijder'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in vuruşunda, top kaleci Ramazan Köse'den döndü.

53. dakikada Kasımpaşa skoru eşitledi. Galatasaray yarı sahasında Serdar Aziz'in geri pasında Sabri Sarıoğlu'nun uzaklaştıramadığı topu alarak ceza sahasına giren Eduok'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, top açıyı daraltan Muslera'dan döndü. Eduok, tekrar kontrol ettiği meşin yuvarlağı açısını düzelttikten sonra boş ağlara yolladı: 1-1.

59. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Carole'ün havadan attığı pasta ceza sahasında topla buluşan Bruma, dengesini kaybettiği sırada sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Ramazan Köse'nin solundan filelere gönderdi: 1-2.

79. dakikada Kasımpaşa penaltı atışından yararlanamadı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Koita'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ceza sahasında Hakan Balta'dan dönerken, hakem Mete Kalkavan sarı-kırmızılı futbolcunun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını işaret etti. Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışında, kaleci Muslera sağına gelen topa yatarak sahip oldu ve gole izin vermedi.

Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.