Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Gençler, Kadıköy'ün Fenerini Söndürdü!

Maçın 10. dakikasında İsmail Köybaşı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine rağmen Gençlerbirliği karşısında maçın sonunda sahadan 2-1 mağlup ayrıldı...

30 Kasım 2016 Çarşamba 22:35
69 Okunma
Gençler, Kadıköy'ün Fenerini Söndürdü!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

10. dakikada hakem Halil Umut Meler, ceza sahası dışında Serdar Gürler'e arkadan yaptığı hareket nedeniyle, İsmail Köybaşı'yı son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

20. dakikada Stoch, kaleyi cepheden gören yaklaşık 25 metre mesafeden sert bir şut çekti. Stoch'un şutunda kaleci Hopf, üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada Fenerbahçe genç oyuncusu Yiğithan Güveli ile öne geçti. Stoch'un sol kanattan kullandığı köşe atışında kale sahası içinde iyi yükselen Yiğithan, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Stoch'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktasının yanında Fernandao'da kaldı. Brezilyalı futbolcunun şutunda, kaleye giden topu kaleci Hopf son anda ayağıyla kornere gönderdi.

56. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü buldu. Ani gelişen konuk ekip atağında, İrfan Can Kahveci'nin pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Rantie, yaklaşık 20 metre sürdüğü meşin yuvarlağı, kaleci Fabiano'nun yanından ağlara yolladı: 1-1.

68. dakikada Ramazan Civelek, Neustaedter'in uzun pasında savunmadan seken topla sağ kanatta buluştu. Ramazan Civelek'ın ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Hopf, üzerine gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

77. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Rantie, soldan ceza sahasına girerek topu sağ taraftaki İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. İrfan Can'ın şutunda Fabiano'nun müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

84. dakikada Stoch'un yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Can Hanoğlu, İlker Takpak

Fenerbahçe: Fabiano, Van der Wiel, Yiğithan Güveli (Dk. 87 Abdurrahman Canlı), Neustaedter, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Caner Koca, Stoch, Chahechouhe (Dk. 46 Ramazan Civelek), Salih Uçan, Fernandao

Gençlerbirliği: Hopf, Orhan Şam, Ahmet Yılmaz Çalık, Palitsevich, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Owusu), Selçuk Şahin, Aydın Karabulut, İrfan Can Kahveci, Khalili (Dk. 46 Rantie), Serdar Gürler, Muriç (Dk. 74 Issah)

Goller: Dk. 24 Yiğithan Güveli (Fenerbahçe), Dk. 56 Rantie, Dk. 77 İrfan Can Kahveci (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 10 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 6 Caner Koca, Dk. 32 Neustaedter (Fenerbahçe), Dk. 37 Khalili, Dk. 83 Aydın Karabulut (Gençlerbirliği)

Son Güncelleme: 30.11.2016 22:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amed - Gençlerbirliği maçı ertelendi!
Amed - Gençlerbirliği maçı ertelendi!
Cimbom Osmanlıyı geçemedi!
Cimbom Osmanlıyı geçemedi!
20-0 yenilen takım prim aldı!
20-0 yenilen takım prim aldı!

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle