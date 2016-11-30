Gençler, Kadıköy'ün Fenerini Söndürdü!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

10. dakikada hakem Halil Umut Meler, ceza sahası dışında Serdar Gürler'e arkadan yaptığı hareket nedeniyle, İsmail Köybaşı'yı son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

20. dakikada Stoch, kaleyi cepheden gören yaklaşık 25 metre mesafeden sert bir şut çekti. Stoch'un şutunda kaleci Hopf, üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada Fenerbahçe genç oyuncusu Yiğithan Güveli ile öne geçti. Stoch'un sol kanattan kullandığı köşe atışında kale sahası içinde iyi yükselen Yiğithan, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Stoch'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktasının yanında Fernandao'da kaldı. Brezilyalı futbolcunun şutunda, kaleye giden topu kaleci Hopf son anda ayağıyla kornere gönderdi.

56. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü buldu. Ani gelişen konuk ekip atağında, İrfan Can Kahveci'nin pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Rantie, yaklaşık 20 metre sürdüğü meşin yuvarlağı, kaleci Fabiano'nun yanından ağlara yolladı: 1-1.

68. dakikada Ramazan Civelek, Neustaedter'in uzun pasında savunmadan seken topla sağ kanatta buluştu. Ramazan Civelek'ın ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Hopf, üzerine gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

77. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Rantie, soldan ceza sahasına girerek topu sağ taraftaki İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. İrfan Can'ın şutunda Fabiano'nun müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

84. dakikada Stoch'un yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Can Hanoğlu, İlker Takpak

Fenerbahçe: Fabiano, Van der Wiel, Yiğithan Güveli (Dk. 87 Abdurrahman Canlı), Neustaedter, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Caner Koca, Stoch, Chahechouhe (Dk. 46 Ramazan Civelek), Salih Uçan, Fernandao

Gençlerbirliği: Hopf, Orhan Şam, Ahmet Yılmaz Çalık, Palitsevich, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Owusu), Selçuk Şahin, Aydın Karabulut, İrfan Can Kahveci, Khalili (Dk. 46 Rantie), Serdar Gürler, Muriç (Dk. 74 Issah)

Goller: Dk. 24 Yiğithan Güveli (Fenerbahçe), Dk. 56 Rantie, Dk. 77 İrfan Can Kahveci (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 10 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 6 Caner Koca, Dk. 32 Neustaedter (Fenerbahçe), Dk. 37 Khalili, Dk. 83 Aydın Karabulut (Gençlerbirliği)