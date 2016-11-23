Gecenin flaş skoru: Rostov 3-2 Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesi D grubu mücadelesinde Rostov kendi evinde Bayern Münih'i yenerek büyük bir sürprize imza attı. Rostov, Münih karşısında aldığı bu 3 puanla grupta maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.



Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayern Münih, Rostov deplasmanına konuk oldu.



Rusya'da oynanan mücadelede gol perdesi, 35. dakikada Douglas Costa'nın golü ile açıldı. İlk yarıda son saniyelere girilirken sahne alan Sardar Azmoun skoru eşitledi.



İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıya her iki takım da aynı 11'le başladı.



Penaltı kazanan Rostov'da topun başına Dmitri Poloz geçti. Poloz, Bayern Münih ağlarını sarsarak Rostov'u 2-1 öne geçirdi.



Bu gole cevap 52. dakikada Bernat'ın golüyle geldi. Skor bu golle bir kez daha eşitlendi.



67. dakikada Rostov'lu Christian Noboa, 90 dakikanın skorunu belirledi.



Rostov, evinde Bayern Münih'i 3-2 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Münih ekibi, bu sonuçla D Grubu'nda 9 puanda kaldı. Rostov ise 4 puana ulaşarak maç fazlasıyla PSV Eindhoven'ın üzerine, 3. sıraya yerleşti.