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Gareth Bale devreyi kapattı! Real Madrid'de sakatlık şoku

Real Madrid'in yıldızı Gallerli Gareth Bale, Dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Sporting Lizbon deplasmanında sakatlandı. Sağ ayak bileği tendonu yırtılan Gareth Bale, Barcelona maçında da oynayamayacak.

23 Kasım 2016 Çarşamba 21:06
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Gareth Bale devreyi kapattı! Real Madrid'de sakatlık şoku
Real Madrid'in yıldızı Gallerli Gareth Bale, Dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Sporting Lizbon deplasmanında sakatlandı. Sağ ayak bileği tendonu yırtılan Gareth Bale, Barcelona maçında da oynayamayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Sporting Lizbon’a karşı yapılan maçta sakatlanıp oyundan alınan Bale, sağlık kontrolünden geçti.

Real Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Bale’in sağ ayak bileği tendonunda yırtık tespit edildiği belirtildi. Kulüp, futbolcunun tedavi süreci hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

İspanya basınında yer alan haberlerde ise Bale’in sakatlıktan çıkmasının 3-4 hafta süreceği yazıldı.

Haberlerde, Real Madrid’in forvetteki önemli ismi olan Bale’in, 3 Aralık’ta deplasmanda Barcelona’ya karşı lig maçında forma giymeyeceği ifade edildi.
Son Güncelleme: 23.11.2016 21:19
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