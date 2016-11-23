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Galatasaray dünya yıldızı ile anlaştı! İşte o isim

Didier Drogba'nın arkadaşı olan organizatör Ümit Akbulut flaş açıklamalarda bulundu. Akbulut, Galatasaray'ın bir dünya yıldızı ile anlaştığını söyledi ve bu ismi 31 Aralık'ta instagram hesabından duyuracağını belirtti.

23 Kasım 2016 Çarşamba 17:37
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Galatasaray dünya yıldızı ile anlaştı! İşte o isim
Didier Drogba'nın arkadaşı olan organizatör Ümit Akbulut flaş açıklamalarda bulundu. Akbulut, Galatasaray'ın bir dünya yıldızı ile anlaştığını söyledi ve bu ismi 31 Aralık'ta instagram hesabından duyuracağını belirtti.

Sezon sonunda MLS ekiplerinden Montreal Impact'ten ayrılacağını açıklayan Didier Drogba'nın film, reklam ve organizasyon anlaşmalarını yapan şirketin sahibi olan Ümit Akbulut, Fildişi Sahilli golcü hakkında açıklamalar yaparken, Galatasaray'ın bir dünya yıldızı transfer edeceğini öne sürdü.

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Akbulut, "Drogba Ocak ayında ayrılacak. Bana göre her şey mümkün. Türkiye neden olmasın? Drogba için Türkiye'deki tek takım Galatasaray olur. 7 ay önce İstanbul'a gelmişti, özlediği için. Bu sefer iki isim daha gelecek. Drogba'nın yanı sıra Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha geliyor. Bu isim forvet değil, kaleci de değil. 31 Aralık'ta Instagram hesabıma bakın Galatasaray'ın yeni yıldızını öğrenirsiniz. Kesin geliyor. Son dakikada bunu açıklamak daha iyi olur, yoksa nazar değer. Drogba ayarında bir yıldız. Bence, Drogba'nın Galatasaray'a dönme ihtimali var. Futbolu pek konuşmuyoruz Drogba ile. Yüzde yüz bir şey olmadan konuşmayı sevmiyoruz" diye konuştu.

Akbulut, Galatasaray'ın transfer edeceği oyuncunun MLS'ten olmadığını da ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema'yı İstanbul'a getiren Ümit Akbulut, 4 Aralık'ta da Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'yu getireceğini sözlerine ekledi.
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