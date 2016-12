Galatasaray Başkanı Özbek iddialı konuştu : Kazanmaya gidiyoruz!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçı kazanmak için Kadıköy'e gideceklerini söyledi.

Dursun Özbek ile Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, sarı-kırmızılı kulüp ile Hugo Boss arasındaki iş birliğinin ikinci yılı dolayısıyla İstinye Park Hugo Boss Store'da düzenlenen tanıtıma katıldı.

DOSTÇA BİR DERBİ OLACAK!



Etkinlikte basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçın dostluk içinde geçmesini dileyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geçirdiği dönemi dikkate alırsak, her seviyede ve her sektörde barışa ihtiyaç olunduğu herkesin malumu. Dolayısıyla spor da barışla çok güzel. Spor kulüplerine düşen bugün Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ortamı sağlamaktır. Büyük kulüpler bu sorumluluğu taşımaktadır. Gerek Galatasaray gerek Fenerbahçe, yönetici ve taraftarlarıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan resmi vermek zorundadırlar. Her iki kulübün bunu Türk milletinden esirgemeyeceğini düşünüyorum. Dostça bir derbi olacağından hiç şüphem yok. Buna katkı vermek için ben de gidiyorum."

KADIKÖY'DE SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ!



Dursun Özbek, daha önce söylediği "Kadıköy'de sürpriz yapabiliriz." şeklindeki sözünün hatırlatılması üzerine, "İfade etmek istediğim anlaşıldığı gibi değildi. Kadıköy'de uzun zamandır kazanamıyoruz. Dolayısıyla, yeneceğimizi, bunun üstesinden geleceğimizi ifade etmek istedim. Kadıköy'e kazanmak için gidiyoruz. Başka hiçbir alternatifimiz yok. Bunu ifade etmek istedim. Sürpriz kelimesi belki yanlış anlaşıldı ama niyetim bu şekildeydi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş derbisinde olduğu gibi Fenerbahçe karşılaşmasında da sarı-kırmızılı taraftarlarla Kadıköy'e gideceğini belirten Özbek, onların stada alınmasından sonra kendisinin de içeri gireceğini sözlerine ekledi.