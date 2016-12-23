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Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman hangi kanalda ? İşte ilk 11'ler

Galatasaray, Süper Ligin 16. haftasında Telekom Arena'da 25 Aralık Pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek. Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı saat 19.00'da Lig TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın ilk 11’leri netlik kazanmaya başladı işte detaylar.

23 Aralık 2016 Cuma 17:01
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Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman hangi kanalda ? İşte ilk 11'ler

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Süper Ligin 16. Haftasında üst sıralara tırmanmak isteyen Aytemiz Alanyaspor'u Türk Telekom Arena Stadyum’unda konuk edecek. Galatasaray – Alanyaspor mücadelesi 25 Aralık Pazar günü saat 19:00’da Lig Tv ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Galatasaray’da sakat oyuncuların yokluğunda teknik patron Riekerink’in nasıl bir 11 kurarak sahaya çıkacağı merak konusu. Geçen hafta Semih Kaya'nın son dakika golüyle Osmanlı deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray'ın tek hedefi galibiyet. Lig'de 15. haftada evinde Akhisar Belediye ile berabere kalan Alanyaspor ise puan veya puanların peşinde. İşte karşılaşmadan son notlar.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇ'ININ HAZIRLIKLARI SONA ERİYOR
 
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın medya mensuplarına açık tutulan bölümünde istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Isınma bölümünde takımla çalışan Eren Derdiyok ve Aurelien Chedjou, daha sonra ayrı koşu yapıp, tesislere girdi. Tedavileri devam eden Sigthorsson, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Podolski'nin yanı sıra, Sneijder ile De Jong da sahaya çıkmadı. Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman
ASLANDA SAKATLAR CAN SIKIYOR

Galatasaray Doktoru Yener İnce, sakat ve tedavileri devam eden oyuncuların son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.
Chedjou, Eren Derdiyok, Sneijder  ve De Jong'un sakatlıkları olmadığını dile getiren İnce, "Bu oyuncular, kendileri için hazırlanan özel program çerçevesinde çalışıyorlar. Hafta sonu oynamalarına engel bir durum mevcut değil." dedi.
Yener İnce, tedavileri süren isimlerden Podolski, Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci'yi Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynatmayacaklarını aktararak, "Podolski'nin tedavisi çok iyi gidiyor. İkinci yarı hazırlıklarının başlayacağı 4 Ocak'tan itibaren bizimle beraber olacak. Sinan Gümüş gayet iyi durumda ve kuvvet çalışmaları yapıyor. Tolga Ciğerci de aynı şekilde kuvvet çalışıyor. Bu oyuncular hafta sonu forma giyemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Ağır bir sakatlık geçiren Serdar Aziz'in ameliyat edilmeyeceğine dikkati çeken İnce, "Kendisi için özel bir dizlik yaptırdık. Onu 6-8 hafta arası kullanacak. Sonra çalışmalara başlayacak." derken, Sigthorsson için ise "Takımdan ayrı çalışıyor. Bizde tedavi süreci tamamlandı. Artık kondisyonerlerle beraber çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

ALANYASPOR KARŞILAŞMA ÖNCESİ TEMKİNLİ

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetimindeki idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından futbolcular, 5'e 2 top kapma ve çift kale taktik maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle Kenneth Omeruo, Vagner Love, Isaac Sackey, Donald Guerrier ve Deniz katılmadı.

Turuncu-yeşilli takım, cumartesi günü İstanbul'a hareket edecek.

Türk Telekom Arena'da 25 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman

MUHTEMEL 11'LER

Galatasray'ın karşılaşmaya kalede Muslera, savunmada Sabri, Hakan Balta, Semih Kaya, Carole, orta alanda De Jong, Selçuk İnan Bruma Yasin Sneijder ileri uçta ise tek forvet Podolski ilk 11 ile çıkması bekleniyor. Alanyaspor ise kalede Zlamal, savunmada Sulley, N'Sakala, Gassama, Carlos Garcia, orta alanda B. Emir, T. Yalçıner, Candeias, E. Akbaba, Sackey ileri uçta ise Vagner Love 11 ile çıkması tahmin ediliyor.
Son Güncelleme: 23.12.2016 17:42
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