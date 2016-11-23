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Galatasaray'a büyük umutlarla alınmıştı Barcelona'ya gitti!

Sezon başında büyük umutlarla alınan İzlandalı Kolbein Sigthorsson art arda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ligde geçen 11 hafta boyunca tek bir maçta bile oynayamadı. Kolbein Sigthorsson bugün tedavisine devam edilmesi için Barcelona'ya götürüldü. Sahalara ne zaman döneceği ise belirsizliğini koruyor.

23 Kasım 2016 Çarşamba 15:45
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Galatasaray'a büyük umutlarla alınmıştı Barcelona'ya gitti!
Sezon başında büyük umutlarla alınan İzlandalı Kolbein Sigthorsson art arda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ligde geçen 11 hafta boyunca tek bir maçta bile oynayamadı. Kolbein Sigthorsson bugün tedavisine devam edilmesi için Barcelona'ya götürüldü. Sahalara ne zaman döneceği ise belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak 'sakatlık problemleri' nedeniyle oynatamadığı Kolbein Sigthorsson ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı takımın bugün yaptığı antrenman öncesi oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgi veren kulüp doktoru Yener İnce, Sigthorsson'un tedavi için İspanya'nın Barselona şehrine gittiğini açıkladı.

İzlandalı forvet oyuncusunun ne zaman sahalara döneceği konusunda bir tarih veremeyeceklerini ifade eden Dr. İnce, "Sigthorsson İzlanda Milli Takımı'ndan sakat geldi. Menisküs ameliyatından sonra dizinde ödem oluştu. Futbolcunun ağrıları devam ettiği için istenilen yüklemeyi yapamıyoruz. Kendisi şu anda Barselona'da... Norveç'ten getirilen bir kondisyoner, İzlanda Milli Takımının kondisyoneri ve bizim atadığımız bir kondisyonerin eşliğinde çalışıyor. 'Şu tarihte döner' diyemeyiz. Tam olarak hazır olduğu tarihte gelsin istiyoruz" dedi.
Son Güncelleme: 23.11.2016 16:19
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