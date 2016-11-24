Fenerbahçe Zorya Maçında Zorlanmadı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda zarzor 1-1 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Zorya'yı Kadıköy'de 2-0'la geçti, grup liderliğini bu hafta da devam ettirdi.



İlk yarı maça fazla yüklenmeyen Fenerbahçe gol bulamazken, Advocaat'ın ikinci yarıda Emenike'nin yerine oyuna aldığı Stoch 59'da uzaktan harika bir gol attı, kilidi açtı.



64'te duran toptan gelen ortaya iyi bir kafa vuran Kjaer, farkı ikiye çıkardı, taraftarı rahatlattı.



Sarı Lacivertliler, fazla zorlanmadan aldığı bu galibiyetle Süper Lig'le birlikte kazanma serisini 6 maça çıkarırken, A grubunda puanını 10 yaptı.



Kanarya'nın son maçı 8 Aralık'ta Feyenoord deplasmanında...





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Maçtan dakikalar...



Skrtel'den büyük hata...



10. dakikada Skrtel'in kısa düşen pasına Vladyslav Kulach koştu ancak Volkan Demirel son anda müdahale etti ve topu uzaklaştırdı.



Emenike şaşırtmadı!



17. dakikada Zorya'da savunmanın hatasında topla buluşan Volkan Şen, hiç bekletmeden yerden pasını ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda bulunan Emmanuel Emenike'ye verdi. Emenike'nin gelişine çektiği şutta top farklı şekilde yandan dışarı çıktı.



Emenike burada rakibinin üzerine gidebilir topu daha fazla sürebilirdi. Nijeryalı'dan yine kötü tercih...



Zorya gole yaklaştı



38'de Zorya gole çok yaklaştı. Sol kanattan Petryak'ın ortasına içeride Kulach vuramadı. Sağ tarafa açılan topu Karavayev yeniden ortaladı, seken topa son olarak gelişine Grechyshkin vurdu. Top üstten auta çıktı.



İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.



Emenike-Stoch...



Advocaat, ikinci yarıya Emenike-Stoch değişikliğiyle başladı.



İkinci yarıda ısıran Fener...



47'de Volkan Şen'in kullandığı kornerde Kjaer arka direğe doğru güzel bir aşırtma vuruş çıkardı, kaleci Shevchenko son anda topu çeldi.



50'de sağ kanattan çalımlarla ceza alanına giren Şener, altıpasa kadar ulaşmayı başardı ancak müsait pozisyonda sol ayağıyla çok kötü vurdu.



Stoch yine vurdu, yine attı: 1-0



59. dakikada Miroslav Stoch uzaktan çektiği şutla harika bir gol attı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.



Sol çaprazdan merkeze doğru topu süren Slovak oyuncu, uzaktan klasik şutlarından birini çıkardı ve kaleci Shevchenko'yu avlamayı başardı.



Kjaer Zorya'yı yine avladı...



67'de Alper Potuk'un sağ kanattan kullandığı serbst vuruşta Kjaer kafayı vurdu ve topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.



1-1 biten ilk maçta da Kjaer son dakika golüyle Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren isim olmuştu.



Ve Salih oyunda...



86'da Sow çıktı, yerine Advocaat'ın uzun süredir "Performansından memnun değilim" dediği Salih Uçan girdi. Advocaat Salih için son basın toplantısında "Artık daha iyi çalışıyor ama Aatif gibi henüz kendisini gösteremedi" demiş, oyuncusunun gelişimine vurgu yapmıştı.



90 dakika 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona ererken, Fenerbahçe 10 puana yükseldi, Zorya ise 2 puanda kaldı.



İki takımın maç kadroları:



Volkan Demirel - Şener Özbayraklı - Simon Kjær - Martin Skrtel - Hasan Ali Kaldırım - Mehmet Topal - Josef de Souza - Alper Potuk - Emmanuel Emenike - Volkan Şen - Moussa Sow



Yedekler:



Fabiano - Roman Neustädter - İsmail Köybaşı - Salih Uçan - Miroslav Stoch - Robin van Persie



Zorya:



Oleksii Shevchenko - Mikhail Sivakov - Ihor Chaykovskiy - Mykyta Kamenyuka - Ivan Petriak - Ihor Kharatin - Vladyslav Kulach - Rafael Forster - Olexandr Karavaev - Dmytro Grechyshkin - Eduard Sobol



Yedekler:



Igor Levchenko - Jaba Lipartia - Paulinho - Grigoriy Yarmash - Zeljko Ljubenovic - Yevhen Opanasenko - Emmanuel Bonaventure

Son Güncelleme: 25.11.2016 22:03