Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Fenerbahçe, Zorya Luhansk karşısına tur için çıkıyor!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçlar sonucunda topladığı 7 puanla zirvede yer alıyor. Eğer yarın akşam evinde ağırlayacağı Zorya Luhansk maçından 3 puanla ayrılırsa Feyenoord deplasmanından alınacak beraberlik tur için yeterli olacak.

23 Kasım 2016 Çarşamba 17:43
67 Okunma
Fenerbahçe, Zorya Luhansk karşısına tur için çıkıyor!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçlar sonucunda topladığı 7 puanla zirvede yer alıyor. Eğer yarın akşam evinde ağırlayacağı Zorya Luhansk maçından 3 puanla ayrılırsa Feyenoord deplasmanından alınacak beraberlik tur için yeterli olacak.

Fenerbahçe Zorya Luhansk maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde kritik öneme sahip bir mücadeleye çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda lider olan Fenerbahçe, geçtiğimiz karşılaşma da sahasında Manchester United'ı mağlup etti ve grup liderliğine yükseldi. Peki Fenerbahçe Zorya Luhansk UEFA Avrupa Ligi karşılaşması ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadele öncesi detaylar

Fenerbahçe Zorya Luhansk UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Zorya Luhansk maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Fenerbahçe ara vermedi

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Zorya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 24 Kasım Perşembe günü Ukrayna ekibi Zorya ile evinde yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında dün Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Zorya maçı öncesi ilk antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda Galatasaray karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptıkları bildirildi. Diğer oyuncuların ise koşu, pas, taktik çalışmalar ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla idmanı tamamladıkları belirtildi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Fenerbahçe-Zorya maçına Avusturyalı hakem

Karşılaşmayı, Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner yönetecek. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. haftasında Ukrayna temsilcisi Zorya ile yapacağı karşılaşmada, Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Kasım Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Zorya müsabakasını, hakem Harald Lechner'in yöneteceği, yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch'in yapacakları belirtildi. Müsabakanın dördüncü hakeminin Andreas Staudinger olacağı, ilave yardımcı hakemlik görevlerini ise Alexander Harkam ve Julian Weinberger'in üstleneceği aktarıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amed - Gençlerbirliği maçı ertelendi!
Amed - Gençlerbirliği maçı ertelendi!
Cimbom Osmanlıyı geçemedi!
Cimbom Osmanlıyı geçemedi!
20-0 yenilen takım prim aldı!
20-0 yenilen takım prim aldı!

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle