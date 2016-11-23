Fenerbahçe, Zorya Luhansk karşısına tur için çıkıyor!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçlar sonucunda topladığı 7 puanla zirvede yer alıyor. Eğer yarın akşam evinde ağırlayacağı Zorya Luhansk maçından 3 puanla ayrılırsa Feyenoord deplasmanından alınacak beraberlik tur için yeterli olacak.



Fenerbahçe Zorya Luhansk maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde kritik öneme sahip bir mücadeleye çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda lider olan Fenerbahçe, geçtiğimiz karşılaşma da sahasında Manchester United'ı mağlup etti ve grup liderliğine yükseldi. Peki Fenerbahçe Zorya Luhansk UEFA Avrupa Ligi karşılaşması ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadele öncesi detaylar



Fenerbahçe Zorya Luhansk UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



Fenerbahçe Zorya Luhansk maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak



Fenerbahçe ara vermedi



Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Zorya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 24 Kasım Perşembe günü Ukrayna ekibi Zorya ile evinde yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında dün Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Zorya maçı öncesi ilk antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda Galatasaray karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptıkları bildirildi. Diğer oyuncuların ise koşu, pas, taktik çalışmalar ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla idmanı tamamladıkları belirtildi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.



Fenerbahçe-Zorya maçına Avusturyalı hakem



Karşılaşmayı, Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner yönetecek. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. haftasında Ukrayna temsilcisi Zorya ile yapacağı karşılaşmada, Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Kasım Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Zorya müsabakasını, hakem Harald Lechner'in yöneteceği, yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch'in yapacakları belirtildi. Müsabakanın dördüncü hakeminin Andreas Staudinger olacağı, ilave yardımcı hakemlik görevlerini ise Alexander Harkam ve Julian Weinberger'in üstleneceği aktarıldı.