Fenerbahçe kritik Zorya Luhansk virajında!

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Zorya Luhansk'ı ağırlayacak. Grubunda lider konumunda bulunan Fenerbahçe bu akşam 3 puan alarak son maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyor. Fenerbahçe, Zorya maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak ?



Fenerbahçe Zorya maçı ile birlikte temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Fenerbahçe Zorya karşılaşması öncesinde dikkat çeken istatistikler var. Futbol severler Fenerbahçe maçının hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacağını merak ediyorlardı. Diğer bir merak konusu da karşılaşmanın şifreli olup olmadığı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Fenerbahçe Zorya maçı bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?



Fenerbahçe, Avrupa'da 213. sınavda. UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda bu akşam Ukrayna'nın Zorya takımını ağırlayacak sarı-lacivertliler, 213. Avrupa kupası maçına çıkacak. Fenerbahçe, şu ana dek Avrupa'da oynadığı 212 karşılaşmada, 78 galibiyet, 43 beraberlik ve 91 mağlubiyet aldı. Kadıköy'deki son 8 Avrupa maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 106. iç saha maçını oynayacak. Fenerbahçe, daha önceki iç saha maçlarında 53 galibiyet elde etti, 31 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, Ukrayna takımlarıyla oynadığı 7 müsabakada da galip gelemedi



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda bu akşam Ukrayna'nın Zorya takımıyla oynayacağı maçla Avrupa kupalarında 213. sınavını verecek. Ülker Stadı'nda rakibini ağırlayacak sarı-lacivertliler, 42. sezonunu geçirdiği Avrupa'da kupalarında 212 karşılaşmada, 78 galibiyet, 43 beraberlik ve 91 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakip filelere 266 gol gönderirken, kalesinde 318 gol gördü.



Fenerbahçe Zorya UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta angi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Zorya maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



İç sahada son 8 maçı kaybetmedi



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 8 maçı kaybetmedi. Bu sürede 7 galibiyet, 1 yenilgi alan Fenerbahçe, Kadıköy'de son olarak 17 Eylül 2015'te Norveç ekibi Molde'ye 3-1 yenilmişti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son 6 karşılaşmada da Avrupalı rakiplerini eli boş gönderdi. Fenerbahçe, namağlup serisini yakaladığı 8 müsabakada ise savunmasıyla ön plana çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 12 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde sadece 3 gol gördü.



İç sahada 106. sınav



Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında 106. sınavını verecek. Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 105 maçta 53 galibiyet aldı. Fenerbahçe, sahasındaki 21 maçtan beraberlikle ayrılırken, 31 müsabakada ise rakiplerine yenildi. İç saha maçlarında rakip fileleri 155 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 116 gole engel olamadı. Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında organizasyonlara göre ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:



Ukrayna takımlarına karşı galibiyeti yokFenerbahçe'nin Ukrayna takımlarına karşı Avrupa kupalarında galibiyeti bulunmuyor.Avrupa arenasında Ukrayna temsilcileriyle bugüne dek 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ise Ukrayna ekipleriyle oynadığı 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.



Fenerbahçe Zorya maçı öncesi istatistikler

Fenerbahçe bu maçı kazanır, Feyenoord da Manchester United deplasmanında kazanırsa; sarı lacivertliler bir üst tura yükselecek. İki takım arasında oynanan ilk maçta Simon Kjaer, 96. dakikada attığı golle Fenerbahçe adına 1-1'lik beraberliği sağlamıştı. Bu gol, bu sezon Avrupa Ligi'nde atılan en geç ikinci gol.





Fenerbahçe, Ukrayna takımlarına karşı hiç galibiyet alamadı. Fenerbahçe'nin Ukrayna takımlarıyla iç sahada oynadığı üç maç da berabere bitti. Fenerbahçe, evinde oynadığı son sekiz Avrupa maçını kaybetmedi ve bu maçlarda sadece üç gol yedi. Sarı lacivertliler, evinde oynadığı son altı maçı ise kazandı. Zorya Luhansk, 6 Ağustos 2015'teki Charleroi maçından bu yana Avrupa kupalarında galibiyet alamadı. Avrupa Ligi'nde yalnızca altı takım Fenerbahçe ve Zorya Luhansk'tan daha az topa sahip oldu.



Zorya Luhansk, bu sezon Avrupa Ligi'nin en az isabetli şut atan takımı. Avrupa Ligi'nde bu sezon yalnızca Zürih oyuncusu Alain Nef, Martin Skrtel'den daha fazla hava topu kazandı.



ADVOCAAT: "Kazanırsak avrupa serüveni açısından büyük bir adım atacağız"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Zorya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.



Hollandalı Teknik Adam; "Zorlu periyotta rotasyon yapacak mısınız ? sorusuna; "5 hafta önce de zor fikstür demiştiniz, aynı şeyi duymuştum" demekle yetindi.



Advocaat, maçın önemine değinerek; "Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kazanırsak avrupa serüveni açısından büyük bir adım atacağız. Son maçımız Feyenoord deplasmanında, biz yarın akşam kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



İki derbi arasına denk gelen Zorya ve Rize maçlarının daha kolay olacağına dair düşünce karşısında ise Advocaat şunları söyledi:



"Biz sadece 11 oyuncudan oluşan bir ekip değiliz. 22 oyuncumuz var. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yüksek bir rekabet var ve bu olumlu anlamda değerlendirilebilir. Son antrenmanda kim iyi durumdaysa, kim fit durumdaysa bakacağız. takımda rehavet adına bir şey görmüyorum, bizim takım profesyonel oyunculardan kurulu. Ayrıca Zorya kolay bir ekip değil. Bekleyip kontratak arayacaklardır. Konsantrasyon bizim için önemli olacak. Kolay bir maç olmayacak. Oyuncularım yapması gerekenleri iyi yapacaklardır, yapmazlarsa sorun yaşayacaklardır. Bizim yedek kulübümüzde çok kaliteli oyuncular var. Çok profesyonel oyuncularımız var, kendini hergün gerçekleştiren oyuncularımız var."



"Elimizde iş yapacak yeterince oyuncu var"



Göreve ilk geldiği güne oranla kadronun daha da genişlemesi ile ilgili soru karşısında ise Advocaat, "Aatıf ilk zamanlar bu heyecanı vermedi. Şimdi UEFA listesinde yok, bu bir gerçek. Ligde bize katkısı olacak. Salih’in son antrenmanlarda agresif olduğunu görüyorum ama daha iyi olacaktır. Fernandao iyileşti. Ozan iyileşti. Dediğim gibi elimizde iş yapacak yeterince oyuncu var" açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme: 25.11.2016 22:04