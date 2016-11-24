Fenerbahçe güle oyanaya: 2-0

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde evinde Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ı ağırlayan Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini zorlanmadan yenmesini bildi. Bu sonuçla Fenerbahçe grubundaki liderliğini sürdürdü.



Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında Fenerbahçe, rakip kalede tehlikeli pozisyon oluşturamadı. Buna karşı rakibine gol fırsatları tanıyan Fenerbahçe, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıya Emmanuel Emenike'nin yerine Miroslav Stoch'la başlayan sarı-lacivertliler, art arda pozisyonlara girmeye başladı. Stoch'un 59. dakikadaki golüyle öne geçen Fenerbahçe, 67. dakikada Simon Kjaer ile farkı 2'ye çıkardı.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Fenerbahçe, bu gece oynanacak Manchester United-Feyenoord maçının sonucuna göre adını üst tura yazdırabilir. Feyenoord'un İngiliz ekibini deplasmanda yenmesi durumunda sarı-lacivertliler son maçlar öncesi ikinci tura çıkacak.

Manchester United'ın kaybetmemesi halinde ise Fenerbahçe, 8 Aralık Perşembe günü Hollanda'da Feyenoord karşısında 1 puan alması durumunda son 32 takım arasına kalacak.

Zorya ise UEFA Avrupa Ligi'ne, aldığı bu yenilgiyle havlu attı. Grupta 2 puanda kalan Ukrayna temsilcisi üst tura çıkma ümidini İstanbul'da bıraktı.

KADIKÖY'DE SERİ 9 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 9 maçını da kaybetmedi.

Zorya'yı 2-0'la geçen Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 9 Avrupa maçında 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son olarak 17 Eylül 2015'te Norveç ekibi Molde'ye 3-1 yenilen sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de üst üste 7. kez galip gelmeyi başardı.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki son 7 Avrupa maçında Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United ve Zorya'yı eli boş gönderdi.

İstanbul temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda sahasında yaptığı 3 maçı da kazanarak seyircisi önünde 9 puanın tamamını aldı.

Sarı-lacivertliler, namağlup serisi yakaladığı 9 müsabakada savunmasıyla ön plana çıktı. Fenerbahçe, bu 9 maçın 6'sında rakiplerine gol şansı tanımadı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 14 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 3 gol gördü.



ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET



Fenerbahçe, son 5 resmi maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü.

Son yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Ekim'de Manchester United deplasmanında yaşayan sarı-lacivertliler daha sonra Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray'ı, Avrupa'da ise Manchester United ile Zorya'yı mağlup etti.



UKRAYNA TAKIMLARINA KARŞI İLK GALİBİYET



Avrupa arenasında Ukrayna temsilcileriyle 8. maçına çıkan Fenerbahçe, daha önceki 7 karşılaşmada 3 yenilgi ve 4 beraberlik almıştı.

Bu şansızlığını Zorya karşısında kıran sarı-lacivertliler, Ukrayna ekipleri karşısında Kadıköy'de ise hiç kaybetmedi. Fenerbahçe, Ukrayna takımlarıyla Ülker Stadı'nda oynadığı 4 maçın 1'ini kazanırken, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



STOCH 7 MAÇ SONRA OYNADI, GOLÜNÜ ATTI



Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch, 7 resmi maç sonra bulduğu forma şansını muhteşem bir gol atarak iyi değerlendirdi.

Teknik direktör Dick Advocaat, ilk yarıdaki etkisiz futbola ikinci devrenin başında Emenike'nin yerine Stoch'u oyuna sürerek müdahale etti.

Son maçını 16 Ekim'de Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor maçında oynayan Stoch, 59. dakikada yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutla alışılagelmiş gollerinden birini kaydederek takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe formasıyla rakip fileleri bu sezon 4. kez havalandıran Miroslav Stoch, bu gollerin hepsini UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Grasshoppers karşısında iki maçta 3 gol atan Stoch, Zorya filelerini de havalandırarak gol sayısını 4'e çıkardı.

KJAER'DEN ZORYA'YA BİR GOL DAHA

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Kjaer, rövanş maçında da Zorya'ya gol atmayı başardı.

Ukrayna'da 1-1 biten ilk maçta 90+5. dakikada fileleri havalandıran Kjaer, 67. dakikada Alper Potuk'un asistiyle takımının 2. golünü kaydetti. Spor Toto Süper Lig'de bir gol atan Kjaer, bu sezon gol sayısını ise 3'e yükseltti.

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