Fenerbahçe Galatasaray Maç Sonucu (GS FB Skoru) Kaç Kaç Bitti

Fenerbahçe derbiyi zaferle sonuçlandırdı. 16 yıldır kendi evinde Galatasaray'a geçit vermeyen Galatasaray, 17. yılda da rakibini çok önemli eksikliklerine rağmen 2-0 yenmeyi başardı.