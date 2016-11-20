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Fenerbahçe Galatasaray Maç Sonucu (GS FB Skoru) Kaç Kaç Bitti

Fenerbahçe derbiyi zaferle sonuçlandırdı. 16 yıldır kendi evinde Galatasaray'a geçit vermeyen Galatasaray, 17. yılda da rakibini çok önemli eksikliklerine rağmen 2-0 yenmeyi başardı.

20 Kasım 2016 Pazar 19:33
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Fenerbahçe Galatasaray Maç Sonucu (GS FB Skoru) Kaç Kaç Bitti
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Spor Toto Süper Lig'e 11. hafta maçlarıyla devam edildi.

Derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenerek, rakibine karşı Kadıköy'deki uzun yıllardır süren yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin golleri biri penaltından olmak üzere Robin Van Persie'den geldi. 

Ligde bugün alınan sonuçlar, puan durumu ve kalan maçların programı şöyle:

- Sonuçlar

Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor: 2-2

Kayserispor-Gençlerbirliği:
0-2

Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0

- Puan durumu 

 
Spor Toto Süper Lig
 
Takımlar O G B M A Y AV P
--------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  BEŞİKTAŞ 11  23  14  27 
2.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 10  24  18  26 
3.  FENERBAHÇE 11  23  10  13  21 
4.  BURSASPOR 11  13  21 
5.  GALATASARAY 11  15  10  20 
6.  ATİKER KONYASPOR 11  14  11  16 
7.  OSMANLISPOR 11  13  11  15 
8.  GENÇLERBİRLİĞİ 11  11  14 
9.  KARDEMİR KARABÜKSPOR 11  15  18  -3  14 
10.  KASIMPAŞA 11  13  19  -6  12 
11.  GAZİANTEPSPOR 11  12  17  -5  11 
12.  TRABZONSPOR 10  14  -7  11 
13.  AYTEMİZ ALANYASPOR 11  14  23  -9  11 
14.  ÇAYKUR RİZESPOR 10  10  15  -5  10 
15.  AKHİSAR BELEDİYE SPOR 11  14  -8  10 
16.  ANTALYASPOR 10  15  -7 
17.  KAYSERİSPOR 11  11  19  -8 
18.  ADANASPOR 11  15  -6 
 

- Kalan maçların programı şöyle:

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Hüseyin Avni Aker)

Son Güncelleme: 20.11.2016 22:25
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Furkan 1 ay önce

sana güveniyorum fenerbahçe

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fatih 1 ay önce

eywAllah lah abi

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kadriye 1 ay önce

Helal fenerbahcem

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