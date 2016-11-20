Fenerbahçe Galatasaray Maç Sonucu (GS FB Skoru) Kaç Kaç Bitti

Spor Toto Süper Lig'e 11. hafta maçlarıyla devam edildi.
Derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenerek, rakibine karşı Kadıköy'deki uzun yıllardır süren yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin golleri biri penaltından olmak üzere Robin Van Persie'den geldi.
Ligde bugün alınan sonuçlar, puan durumu ve kalan maçların programı şöyle:
- Sonuçlar
Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor: 2-2
Kayserispor-Gençlerbirliği:
0-2
Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0
- Puan durumu
|Spor Toto Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|BEŞİKTAŞ
|11
|8
|3
|0
|23
|9
|14
|27
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|10
|8
|2
|0
|24
|6
|18
|26
|3.
|FENERBAHÇE
|11
|6
|3
|2
|23
|10
|13
|21
|4.
|BURSASPOR
|11
|6
|3
|2
|13
|7
|6
|21
|5.
|GALATASARAY
|11
|6
|2
|3
|15
|10
|5
|20
|6.
|ATİKER KONYASPOR
|11
|4
|4
|3
|14
|11
|3
|16
|7.
|OSMANLISPOR
|11
|3
|6
|2
|13
|11
|2
|15
|8.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|11
|3
|5
|3
|11
|8
|3
|14
|9.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|11
|4
|2
|5
|15
|18
|-3
|14
|10.
|KASIMPAŞA
|11
|3
|3
|5
|13
|19
|-6
|12
|11.
|GAZİANTEPSPOR
|11
|3
|2
|6
|12
|17
|-5
|11
|12.
|TRABZONSPOR
|10
|3
|2
|5
|7
|14
|-7
|11
|13.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|11
|3
|2
|6
|14
|23
|-9
|11
|14.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|10
|2
|4
|4
|10
|15
|-5
|10
|15.
|AKHİSAR BELEDİYE SPOR
|11
|2
|4
|5
|6
|14
|-8
|10
|16.
|ANTALYASPOR
|10
|2
|3
|5
|8
|15
|-7
|9
|17.
|KAYSERİSPOR
|11
|2
|3
|6
|11
|19
|-8
|9
|18.
|ADANASPOR
|11
|1
|3
|7
|9
|15
|-6
|6
- Kalan maçların programı şöyle:
19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Hüseyin Avni Aker)
sana güveniyorum fenerbahçe
eywAllah lah abi
Helal fenerbahcem