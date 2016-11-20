Fenerbahçe'den Kadıköy'de 17 yıldır süren gelenek!

Fenerbahçe Kadıköy'de 16 yıllık geleneğini 17. yılda da sürdürdü. Robin van Persie'nin biri penaltı olmak üzere 2 golüyle Galatasaray'ı 2-0 deviren Fenerbahçe puan olarak da rakibinin önüne geçti...