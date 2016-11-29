Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'in resmi yayıncısı Lig TV, 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlaması planlanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının başlama saatinin 20.00'ye alınması için Futbol Federasyonu'na başvurdu.



3 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin, İspanya'daki Barcelona-Real Madrid maçıyla (El Classico) çakışması üzerine yayıncı kuruluş Lig TV, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yaptı.



Tüm dünyanınn merakla beklediği Barcelona-Real Madrid maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 18.15’te başlayacak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise, bu karşılaşmadan 45 dakika sonra (19.00) start alacak.



El Classico ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinin saatlerinin çakışması nedeniyle iki maçın da yayıncısı olan Lig TV, Kadıköy’deki karşılaşmanın saat 19.00’dan 20.00’ye alınması için TFF'ye başvuru yaptı.



TFF, Lig TV'den gelen talebi her iki kulübe iletip görüşlerini sordu. Fenerbahçe Kulübü, derbinin saat 20.00’de başlamasına onay verip saat değişikliğini kabul ettiğini bildiren yazıyı TFF'ye iletti.



Beşiktaş Kulübü'nün ise, maçın saatinde değişiklik yapılmasını istemediği maçın 19.00'da oynanması konusunda ısrarcı bir tavır sergilediği öğrenildi.







