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Eto'o'ya hapis şoku! 10,5 yıl hapsi istendi

Antalyaspor'un dünya yıldızı Kamerunlu Samuel Eto'o hakkında vergi kaçırdığı gerekçesiyle 10,5 yıl hapis ve 14 milyon avro para cezası istendi. Eto'o'nun yanı sıra uzun dönem menajerliğini yapan Josep Maria Mesalles'in de aynı suçlamalara maruz kaldığı da ifade edildi.

24 Kasım 2016 Perşembe 15:30
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Eto'o'ya hapis şoku! 10,5 yıl hapsi istendi
Antalyaspor'un dünya yıldızı Kamerunlu Samuel Eto'o hakkında vergi kaçırdığı gerekçesiyle 10,5 yıl hapis ve 14 milyon avro para cezası istendi. Eto'o'nun yanı sıra uzun dönem menajerliğini yapan  Josep Maria Mesalles'in de aynı suçlamalara maruz kaldığı da ifade edildi.

İspanyol yargısının, vergi kaçırdığı iddialarından dolayı Antalyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun peşine düştüğü iddia edildi.

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais'in ayrıntılarıyla birlikte tam sayfa verdiği haberde, savcılığın Eto'o hakkında hazırladığı iddianame yayımlandı. Buna göre savcılığın, Eto'o için toplamda 10,5 yıl hapis (2006 için 1,5 yıl, 2007, 2008 ve 2009 yılları için üçer yıl) ve 14 milyon avro para cezası talep ettiği bilgisi verildi.

2006-2009 yılları arasında maliyeden toplamda 3,4 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Eto'o'nun, imaj reklam haklarıyla ilgili elde ettiği geliri beyan etmediği ve yüzde 45 oranında olan gelir vergisi ödemesini yapmadığı ileri sürüldü. İddianameye göre, Kamerunlu futbolcunun imaj haklarını İspanya'da "Bulte 2002" ile Macaristan'da "Tradesport" adlı iki firmaya devretmiş gibi gösterdiği ancak soruşturmada gerçek hak sahibinin Eto'o olduğunun anlaşıldığı paylaşıldı.

İspanyol savcının iddianamesinde Eto'o ile birlikte Kamerunlu futbolcunun uzun dönem menajerliğini yapan ve sağ kolu olarak gösterilen Josep Maria Mesalles'in de aynı suçlamalara maruz kaldığı da ifade edildi.
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