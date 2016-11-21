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Eskrim Büyükler Epe ve Flöre Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Adıyaman Yenimahalle Kapalı Spor salonunda gerçekleştirilen ve 16 ilden 95’i bay 63’ü bayan olmak üzere toplam 158 sporcunun katıldığı Eskrim Büyükler Epe ve Flöre Türkiye Şampiyonası sona erdi.

21 Kasım 2016 Pazartesi 12:25
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Eskrim Büyükler Epe ve Flöre Türkiye Şampiyonası sona erdi

FERİT BİNZET - HABER24/ADIYAMAN

BÜYÜK ŞAMPİYONA SONA ERDİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, Türkiye Eskrim Federasyonunun Adıyaman’da düzenlediği Eskrim Büyükler Epe ve Flöre Türkiye Şampiyonası takımların ve sporcuların centilmence gerçekleştirdiği müsabakalar sonra başarıyla tamamlandığını söyledi.

Bağcı;”Şampiyonada Adıyaman her zaman olduğu gibi başarı ile müsabakalarını tamamlayarak Gençlik Spor Kulübümüz sporcularından 2007'de Dünya Gençler, 2011'de de Universiade şampiyonu olan İtalyan eskrimci Büyük Erkekler Flöre’de Martino Minuto ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Antrenörlerimizin özveri ile yetiştirdiği eskrimcilerimiz bugün şampiyon birer kılıç ustası olarak ilimizi başarı temsil ediyor ve madalyalar kazanıyor. İlimizde düzenlenen şampiyonada takım olarak Gölbaşı 75. Yıl Cihan Spor Kulübü Büyük Erkekler Flöre’de Türkiye ikincisi olurken, Büyük Bayanlar Epe dalında Gençlik Spor Kulübümüz ikinciliği ve üçüncülüğü elde ederek ilimizi başarı ile temsil ettiler. Ben kurumum ve ilimiz adına tüm sporcularımızı elde ettikleri başarılardan kutluyorum” dedi.

Adıyaman Yenimahalle Kapalı Spor Salonunda 3 gün süren müsabakalar sonra dereceye giren şampiyon eskrim takımlarına kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, Türkiye Eskrim Federasyonu As Başkanı Ahmet Hakan Hayber ve şube müdürleri takdim etti.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 18-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Eskrim Büyükler Epe ve Flöre Türkiye Şampiyonası sonuçları ise takım olarak şöyle:


BÜYÜKLER ERKEK EPE DALINDA

1.Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

2. Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3. Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

BÜYÜKLER BAYAN EPE DALINDA

1.Kocaeli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

2.Adıyaman Gençlik Spor Kulübü

3.Adıyaman Gençlik Spor Kulübü

BÜYÜKLER ERKEKLER FLÖRE DALINDA

1.Marmara eskrim Spor Kulübü

2.Gölbaşı 75. Yıl Cihan Spor Kulübü

3.Altınyurt Spor Kulübü

BÜYÜKLER BAYAN FLÖRE DALINDA

1.Marmara Eskrim Spor Kulübü

2.Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
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