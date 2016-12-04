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Erman Toroğlu : Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kendi evinde yenilir

Erman Toroğlu, Kasımpa maçındaki oyunundan dolayı Galatasaray'ı eleştirdi. Toroğlu, Galatasaray'ın bu futbolunu sürdürmesi durumunda Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı sahadan mağlup ayrılacağını savundu.

04 Aralık 2016 Pazar 21:32
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Erman Toroğlu : Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kendi evinde yenilir
 A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Kasımpaşaspor-Galatasaray maçını değerlendiren Erman Toroğlu, maçı kazanmasına rağmen Galatasaray'ın futbolunu eleştirdi.

Galatasaray'ın takım oyunu oynamayamadığını, medyanın aksine Bruma'nın değil, Muslera'nın maçın adamı olduğunu söyleyen Erman Toroğlu, " Galatasaray bu oyununu sürdürürse eğer kendi sahasında Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenilir... Bruma gol atmasına rağmen bugüne kadar ki en kötü futbolunu oynadı. Takımı Muslera kurtarıyor. Diğer oyuncuların Muslera'dan artık utanması gerekiyor."dedi.
Son Güncelleme: 04.12.2016 21:42
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