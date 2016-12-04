Eren yedek soyunacak, forvet Podolski! İşte Galatasaray'ın ilk onbiri!

Bursaspor'u kendi evinde geçen hafta 3-1 yenen Galatasaray, Kasımpaşa maçına da aynı kadroyla çıkıyor. Maç kazanan onbirini değitirmemekte ün salan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, forvette Eren Derdiyok'a bu hafta da ilk onbirde şans vermeyecek. Lukas Podolski ile forvette gol arayacak Riekerink'in sakatlıktan yeni çıkan Tolga Ciğerci'ye de ilk onbirde şans vermesi beklenmiyor...



JONG İLK 11'DE!



Muslera'nın kaleyi koruyacağı maçta, savunmada Sabri, Serdar, Hakan ve Linnes dörtlüsü görev yapacak. Bursa karşısında Linnes’in performansını beğenen Riekerink bu maçta da aynı oyuncuyla devam edip cezası bitmesine rağmen Carole’le maça başlamayı düşünmüyor.

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Ön liberoda Nigel de Jong ve Selçuk İnan birlikte forma giyecek.



Sakatlıktan yeni çıkan Tolga Ciğerci ise sürpriz olmazsa kadroya alınmayacak. Orta sahanın sağında Yasin, solunda Bruma, forvet arkasında Sneijder ve santrfor olarak ise Alman yıldız Lukas Podolski görev yapacak. Bursa maçında oyuna girer girmez fileleri havalandıran Eren Derdiyok ise yine kenarda bekleyecek.

Son Güncelleme: 04.12.2016 12:24