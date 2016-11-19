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Efsane futbolcu, sahalara geri dönme kararı aldı!

Arjantin'in efsanevi futbolcularından Veron, yeşil sahalara dönme kararı aldı. 2014 yılında futbola veda eden Arjantinli yıldızın bu kararını Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Israel Damonte twitter adresinden duyurdu.

19 Kasım 2016 Cumartesi 14:30
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Efsane futbolcu, sahalara geri dönme kararı aldı!

Emekliye ayrılan eski yıldız oyuncu Juan Sebastian Veron, futbola yeniden dönmeye hazırlanıyor.

Estudiantes formasıyla yeşil sahalara çıkacak!

Yeşil sahalara 2014 yılında veda eden Arjantin'in efsanevi futbolcularından Veron'un, gelecek yıl ocak ayından itibaren Estudiantes formasıyla yeniden taraftarın öne çıkacağı iddia edildi.

Açıklamayı Israel Damonte Twitter'dan yaptı!

Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Israel Damonte, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni açılan statlarında biletlerin yüzde 65'in üzerinde bir oranda satılması halinde 41 yaşındaki Veron'un, 2017 Copa Libertadores ve lig maçlarında forma giyeceği müjdesini verdi.

Milli takımda 75 kez oynadı!

Arjantin Milli Takımı'nda 75 maça çıkan Veron, kulüp kariyerinde ise Manchester United, Chelsea, Inter, Lazio ve Parma gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında oynamıştı. Yıldız futbolcu, emekliye ayrılmasının ardından futbola başladığı Estudiantes'de başkanlık görevini sürdürüyor.

Son Güncelleme: 19.11.2016 21:44
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