Dick Advocaat Zorya Luhansk maçı öncesi basın toplantısı gerçekleştirdi

Dick Advocaat ve Alper Potuk yarın oynanacak Zorya Luhansk maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Dick Advocaat takımın durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve Salih Uçan'a da bir gönderme yaptı.



KİM İYİ DURUMDA GÖRECEĞİZ

Nasıl bir kadro kuracağı sorulan Dick Advocaat, "5 hafta önce de zor fikstür demiştiniz. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Zorya maçını kazanırsak büyü adım atmış olacağız. İyi bir skor almalıyız. Sadece 11 oyuncudan oluşan bir takım değiliz. 22 kişiden oluşuyoruz. Herkes buranın bir parçası olmak istiyor. Kim iyi durumdaysa akşamki antrenmandan sonra göreceğiz." dedi.



"KADROMUZDA İYİ PROFESYONELLER VAR"

Takımın rehavet içinde olup olmayacağı hakkında konuşan Advocaat, "Rehavet olacağını düşünmüyorum. Bizim kadromuzda iyi profesyoneller var. Zorya da kolay bir takım değil. ilk maçta gördük 1-1 berabere kaldık. Bizi üzerlerine çekip hata kollayacaklar. Konsantrasyon bizim için çok önemli. Oyuncularımız da kolay olacağını düşünmüyor. Böyle olursa sorun yaşarlar. Bizim yedek kulübesinde gayet iyi oyuncularımız var." diye konuştu.



"HERKES OYNAMAK İSTİYOR"

Fenerbahçe'nin iyi bir yola girmesiyle ilgili görüşlerini dile getiren Advocaat, "Çok önemli nokta, oyuncuları bilmek için 6 haftaya ihtiyaç vardır ama biz İsviçre takımı ile oynanacağımız maç sonrası buraya geldik ve kazanmasını bildik. Ligdeki ilk 3 maçta da fena değildik ama 1 puan aldık. Bunu geri alabilmek için mücadele veriyoruz. Artık istediğimiz konuma gelmek için hep kazanmak istiyoruz. Kadromuza bakarsak çok profesyonel ve herkes oynamak istiyor. Herkesle birlikte bir kadroyuz biz" ifadelerini kullandı.



"ALPER VE AATIF GÖSTERDİ, SALİH DE GÖSTERMELİ"

Kadronun artık daha fazla genişlediği ve AAtıf ile Salih gibi yeni oyuncuların dahil olduğuna dair soruya yanıt veren Advocaat, "İyi bir soru... Tamamen haklısınız. Mesela yanımda oturan oyuncu hakkında konuşalım. Geçtiğimiz sezonun tamamını kenarda geçirmiş, kanatlarda ama esas kalitesi orta saha olduğunu gördük. Aatif da bana heyecan vermedi. Son 2 maça bakarsak iyi iş çıkardığını görüyorum. Biz şampiyon olmak istiyoruz o da bunu anlamış durumda. İyi oyuncu olmaktan ziyade fayda önemli. Aatif ve Alper gösterdi. Salih de göstermeli. Salih iyiye gidiyor. Umarım başlangıç olur" açıklamasını yaptı.