Denizli'ye yenilince Şanlıurfaspor karıştı! Karaman istifa etti

TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Denizlispor'a 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da teknik direktör Ünal Karaman, istifa etti.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında kendileri adına talihsiz bir gün yaşadıklarını kaydederek, "Bu sonuç, çok sevdiğim, katkı sağlamaya çalıştığım bir şehre benim açımdan veda maçı oldu." dedi.

Maçı kazanmayı çok arzuladıklarını ancak bazen istenmeyen sonuçlar alınabildiğini dile getiren Karaman, şöyle konuştu:

"Bazen biz yetemiyoruz, oyuncularımız yetemiyor, bize destek verenler yetemiyor ve bu tarz sonuçlar alınabiliyor. Keşke çok daha iyi şartlarda hizmet edip daha farklı hedeflerin peşinden giden bir Şanlıurfaspor olsaydı ama bazen şartlara uyum sağlıyorsunuz. Sayın başkanımıza ve değerli yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çok iyi niyetle mücadele ettiler, gayret gösterdiler. Zor günler yaşayacağımızı biliyorduk. En azından devreye kadar gidecek, tahammül edebilecek bir oluşum sağlarız diye düşündük ama bazen olmuyor. Basit hatalar bize pahalıya mal oluyor."

- "En makul olanı bizim vedamız"

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Karaman, şunları ifade etti:

"En makul olanı, doğrusu ve olması gereken, bizim vedamızdır. Bu oyuncular sezon başından beri birçok olumsuzluğa rağmen ne antrenmandan ne de maçlardan kendilerini geri çekti ama bu güç meselesidir. Kritik yerlerdeki eksiklerimiz bize pahalıya mal oluyor. Devre arasında yapılacak takviyelerle takım çok daha iyi yerlere gelecektir. Takıma sahip çıkın, başka Şanlıurfaspor yok. İntikam adına insanları hedef seçerek belli bir noktaya ulaşmaya çalışırsanız bu sizler adına da size gönül verenler adına da hiç hoş olmaz. Hakkınızı helal edin, tüm oyunculara ve yönetime başarılar diliyorum."

- Denizlispor cephesi

Denizlispor Teknik Sorumlusu Namık Kemal Sarıyer, iki takımın da kazanmak için mücadele ettiğini, galip geldikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Sarıyer, "Arada eksiklerimizi tamamladık ve bunun semeresini de gördük. Her iki takımın da puanları birbirine yakındı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı. Futbolun içinde kaybetmek de var kazanmak da var. İki takım oyuncularını da kutluyorum." ifadelerini kullandı.