Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Denizli'ye yenilince Şanlıurfaspor karıştı! Karaman istifa etti

Bugün kendi evinde Denizlispor'a 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da ortalık karıştı. Maç sırasında taraftar teknik heyete ve yönetime büyük tepki gösterince, maç sonunda Şanlıurfaspor teknik direktör Ünal Karaman istifa kararı aldı.

20 Kasım 2016 Pazar 17:24
75 Okunma
Denizli'ye yenilince Şanlıurfaspor karıştı! Karaman istifa etti

TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Denizlispor'a 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da teknik direktör Ünal Karaman, istifa etti.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında kendileri adına talihsiz bir gün yaşadıklarını kaydederek, "Bu sonuç, çok sevdiğim, katkı sağlamaya çalıştığım bir şehre benim açımdan veda maçı oldu." dedi. 

Maçı kazanmayı çok arzuladıklarını ancak bazen istenmeyen sonuçlar alınabildiğini dile getiren Karaman, şöyle konuştu:

"Bazen biz yetemiyoruz, oyuncularımız yetemiyor, bize destek verenler yetemiyor ve bu tarz sonuçlar alınabiliyor. Keşke çok daha iyi şartlarda hizmet edip daha farklı hedeflerin peşinden giden bir Şanlıurfaspor olsaydı ama bazen şartlara uyum sağlıyorsunuz. Sayın başkanımıza ve değerli yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çok iyi niyetle mücadele ettiler, gayret gösterdiler. Zor günler yaşayacağımızı biliyorduk. En azından devreye kadar gidecek, tahammül edebilecek bir oluşum sağlarız diye düşündük ama bazen olmuyor. Basit hatalar bize pahalıya mal oluyor."

- "En makul olanı bizim vedamız"

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Karaman, şunları ifade etti:

"En makul olanı, doğrusu ve olması gereken, bizim vedamızdır. Bu oyuncular sezon başından beri birçok olumsuzluğa rağmen ne antrenmandan ne de maçlardan kendilerini geri çekti ama bu güç meselesidir. Kritik yerlerdeki eksiklerimiz bize pahalıya mal oluyor. Devre arasında yapılacak takviyelerle takım çok daha iyi yerlere gelecektir. Takıma sahip çıkın, başka Şanlıurfaspor yok. İntikam adına insanları hedef seçerek belli bir noktaya ulaşmaya çalışırsanız bu sizler adına da size gönül verenler adına da hiç hoş olmaz. Hakkınızı helal edin, tüm oyunculara ve yönetime başarılar diliyorum." 

- Denizlispor cephesi

Denizlispor Teknik Sorumlusu Namık Kemal Sarıyer, iki takımın da kazanmak için mücadele ettiğini, galip geldikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Sarıyer, "Arada eksiklerimizi tamamladık ve bunun semeresini de gördük. Her iki takımın da puanları birbirine yakındı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı. Futbolun içinde kaybetmek de var kazanmak da var. İki takım oyuncularını da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 20.11.2016 17:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amed - Gençlerbirliği maçı ertelendi!
Amed - Gençlerbirliği maçı ertelendi!
Cimbom Osmanlıyı geçemedi!
Cimbom Osmanlıyı geçemedi!
20-0 yenilen takım prim aldı!
20-0 yenilen takım prim aldı!

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle