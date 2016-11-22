Cüneyt Çakır FETÖ'cü mü? Cüneyt Çakır tutuklandı mı

FETÖ terör örgütü futbola sıçradı. Fethullah Gülen Terör örgütüne üye olduğu iddia edilen futbol dünyasına büyük şok. Tüm dünyada bizi temsil eden Cüneyt Çakır hakkında yakalama kararı çıkartıldı mı? Cüneyt Çakır Tutuklandı mı?

ŞOK FETÖ SUÇLAMASI!



Trabzonspor eski başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun avukatı aracılığıyla savcılığa şok bir şikayette bulundu. Hacıosmanoğlu, hakem dünyasında FETÖ'cülerin bulunduğunu ve süper ligi manipüle ettlklerini savundu.



Şikayetin ardından şimdi tüm gözler savcılığa çevrildi. Savcılık iddiaları ciddi bulur ve soruşturma açarsa MHK yönetcileri ve suçlanan hakemler gözaltına alınabililr...



Toplamda 20 kişi hakkında suç duyurusunda bulunan Trabzonspor eski başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu , Trabzonspor-Galatasary maçını yöneten Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Torku Konyaspor maçını yöneten Süleyman Abay, Trabzonspor-Gaziantepspor maçını yöneten Çağatay Şahan ve bu maçlarda görev alan hakemlerin tamamının FETÖ'ye hizmet ettiği iddasında bulundu...



GÖZALTI KARARI ÇIKABİLİR! ÇIKARSA NE OLUR?



Futbol dünyasını şoke eden iddialar eğer savcılıkça gerçekçi bulunursa soruşturma açılacak... Açılan soruşturma çerçevesinde savcı ifade için davetiye çıkarabilir yada direkt olarak gözaltı eylemini gerçekleştirebilir...



Özellikle tüm futbol dünyasında tanınan dünya derbilerini yöneten Cüneyt Çakır'ın Trabzonspor-Galatasaray maçında FETÖ'nün isteği üzerine maçı Galatasaray'a verdiği yönünde iddialar mevcut.



Trabzonspor Galatasaray maçında, Galatasaray 82. dakika da Stephane M'bia kendi kalesine attığı golle maçı kazanmıştı.