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Cimbom Osmanlıyı geçemedi!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Osmanlıspor ile Galatasaray, Ankara Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Saha zeminin adeta buz pistine döndüğü karşılaşmada galip çıkmadı...

18 Aralık 2016 Pazar 21:07
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Cimbom Osmanlıyı geçemedi!

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında Osmanlıspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

56. dakikada Vrsajevic'in sağdan kale alanına gönderdiği topa Webo iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 

69. dakikada ceza alanı içinde Webo'nun indirdiği topa ceza alanı dışından Musa Çağıran'ın vuruşunda meşin yuvarlak kornere çıktı.

76. dakikada Carole'ün hatasıyla topa sahip olan Vrsajevic, ceza alanı önüne kadar geldi. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan autla sonuçlandı.

83. dakikada Vrsajevic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Delarge'ın sert şutunda meşin yuvarlak Muslera'dan döndü. Dönen topla ceza alanı içinde buluşan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

86. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Umar'ın sağ taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada Webo'nun vurduğu kafa vuruşunda yerden seken top ağlara gitti: 2-1

88. dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Bruma'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Semih Kaya'nın dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Serkan Ok

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır, Umar (Dk. 90+1 Maher), Mehmet Güven, Musa Çağıran, Ndiaye, Regattin (Dk. 82 Delarge), Webo (Dk. 87 Diabate)

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz (Dk. 25 Semih Kaya), Hakan Balta, Carole, Selçuk İnan, De Jong, Sneijder (Dk. 90+1 Chedjou), Yasin Öztekin (Dk. 77 Linnes), Bruma, Eren Derdiyok

Goller: Dk. 3 Yasin Öztekin, Dk. 88 Semih Kaya (Galatasaray), Dk. 35 ve 86 Webo (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 64 Regattin (Osmanlıspor)

Son Güncelleme: 19.12.2016 21:00
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