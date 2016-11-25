Cimbom'dan haftalar sonra 3 gol , 3 puan!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında Bursaspor'u 3-1 yendi.

55. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza yayı gerisinde serbest vuruş kullanan Sneijder, sağ ayağıyla yaptığı güzel vuruşla topu kaleci Harun Tekin'in solundan ağlara yolladı: 2-1.

62. dakikada Sneijder'in ceza alanı dışından attığı sert şutta, kaleci Harun Tekin yatarak topu çıkardı.

68. dakikada Sneijder'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bruma'nın yaptığı vuruşta, kaleci Harun Tekin son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

69. dakikada Galatasaray'ın sağdan kullandığı korner atışı sonrasında gelişen pozisyonda, Podolski'nin sol çaprazda Erdem Özgenç'ten sıyrılarak dar açıdan yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

70. dakikada Bruma'nın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Sneijder'in kafa ile yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

90+2. dakikada Galatasaray skoru 3-1 yaptı. Yasin Öztekin'in savunmadan attığı uzun topla sağ kanattan hızla ilerleyen Sinan Gümüş, ceza yayına doğru koşan Eren Derdiyok'a pasını verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eren, bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Samet Çavuş

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz, Hakan Balta, Linnes, De Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sneijder (Dk. 90+3 Hamit Altıntop), Bruma (Dk. 82 Sinan Gümüş), Podolski (Dk. 87 Eren Derdiyok)

Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Sivok, İsmail Konuk, Aziz Eraltay, Merter Yüce, Faty (Dk. 68 Emre Taşdemir), Batalla, John (Dk. 73 Necid), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 64 Jorquera), Deniz Yılmaz

Goller: Dk. 14 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Dk. 31 Yasin Öztekin, Dk. 55 Sneijder, Dk. 90+2 Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 60 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 89 Necid (Bursaspor)