Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye galibiyet için hazırlanıyor!

Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor, bu hafta evinde konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi yenerek alt sıralardan çıkmak istiyor.



Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı. Süper Lig’de Medipol Başakşehir karşısında ilk 11’de mücadele eden oyuncular ayrı çalışırken, diğer futbolcular 21 yaş altı takımı ile taktik ağırlıklı maç yaptı.



Karaman, idmanda Oğulcan Çağlayan, Saadane, Yakoubi ve Ahmet İlhan Özek ile bir süre özel olarak görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti. Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.



Orhan Ovacıklı’ya doğum günü kutlaması



Çaykur Rizespor ile bugün sözleşme yenileyen Orhan Ovacıklı için 28. yaş günü nedeniyle kutlama yapıldı.



İdman öncesi düzenlenen doğum günü kutlamasında teknik direktör Karaman, pastayı keserek Orhan’a ikram etti. Karaman, Orhan’ı hem yeni yaşı hem de yeni sözleşmeden dolayı kutladı.