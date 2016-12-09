Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Çaykur Rizespor çok kritik bir maça çıkıyor!

Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, Kasımpaşa maçının kötü gidişe dur deme adına çok önemli maç olduğunu söyledi. Taraftarlarını maça davet eden Ferah, " Kasımpaşa maçı bizim için çıkış kapısıdır"dedi

09 Aralık 2016 Cuma 12:08
63 Okunma
Çaykur Rizespor çok kritik bir maça çıkıyor!

Kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Çaykur Rizespor bu maça "mutlak galibiyet" paralosıyla çıkıyor. Kulbün basın sözcüsü  Aykut Ferah, kötü gidişe son vermek için, Kasımpaşa maçını çıkış maçı olarak gördüklerini söyledi. 

Bursaspor karşısında oynanan maçta oyunlarının gelecek açısındam ümit verdiğini ifade eden Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, ilk yarı için kalan üç maçı düşünmelerini gerektiğini ve geçmişi unutarak bu maçlara kilitleneceklerini açıkladı.

Yönetim olarak futboculara güvenlerinim tam olduğunu söyleyen, Ferah, ilk hedeflerinin Kasımpaşa olduğunu söyleyerek,  taraftarların stadyumu doldurması durumunda futbolcuların eksta motive olacağını sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amed - Gençlerbirliği maçı ertelendi!
Amed - Gençlerbirliği maçı ertelendi!
Cimbom Osmanlıyı geçemedi!
Cimbom Osmanlıyı geçemedi!
20-0 yenilen takım prim aldı!
20-0 yenilen takım prim aldı!

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle