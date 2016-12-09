Çaykur Rizespor çok kritik bir maça çıkıyor!

Kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Çaykur Rizespor bu maça "mutlak galibiyet" paralosıyla çıkıyor. Kulbün basın sözcüsü Aykut Ferah, kötü gidişe son vermek için, Kasımpaşa maçını çıkış maçı olarak gördüklerini söyledi.



Bursaspor karşısında oynanan maçta oyunlarının gelecek açısındam ümit verdiğini ifade eden Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, ilk yarı için kalan üç maçı düşünmelerini gerektiğini ve geçmişi unutarak bu maçlara kilitleneceklerini açıkladı.



Yönetim olarak futboculara güvenlerinim tam olduğunu söyleyen, Ferah, ilk hedeflerinin Kasımpaşa olduğunu söyleyerek, taraftarların stadyumu doldurması durumunda futbolcuların eksta motive olacağını sözlerine ekledi.