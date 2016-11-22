Beşiktaş'a Benfica Maçı Öncesi Müjdeli Haber Geldi

Portekiz'de 1-1 beraber biten maç sonrası avantajlı duruma geçen Beşiktaş'a bir güzel haber daha geldi. Benfica'da kadroda bulunan bu eksikler Beşiktaş'ın kazanma olasılığını çok daha artırıyor.



Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak olan Benfica'nın kadrosu açıklandı.



Portekiz ekibi İstanbul'a 3 önemli eksik ile geliyor. Benfica, golcü futbolcusu Jonas, Andre Horta ve Grimaldoyer almıyor.



Benfica'nın Beşiktaş maçı için Türkiye'ye gelen kafilesinde şu isimler yer alıyor:



Kaleciler: Ederson, Júlio César,Paulo Lopes

Defans: Lisandro, Luisão, Lindelöf, Eliseu, Jardel, André Almeida e Nélson Semedo

Orta saha: Fejsa, Samaris, Carrillo, Salvio, Pizzi, F. Cervi, Rafa e Celis

Forvet: Raúl Jiménez, Mitroglou, Gonçalo Guedes



Benfica ile Beşiktaş grubun ilk maçında Portekiz'de karşılaşmış, 90 dakika 1-1'lik skorla sona ermişti. Siyah-Beyazlı ekibin golünü sonradan oyuna giren Anderson Talisca, frikikten atmıştı.



Şampiyonlar ligindeki temsilcimiz Beşiktaş'ın turu geçeceği otoriteler tarafından kesin gözüyle bakılıyor.

Son Güncelleme: 23.11.2016 20:44