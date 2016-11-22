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Beşiktaş'a Benfica Maçı Öncesi Müjdeli Haber Geldi

Beşiktaş'ın Benfica ile oynayacağı rövanş maçı öncesi Benfica kadrosunda 3 önemli ismin olmadığı açıklandı. İşte Beşiktaş Benfica maç kadroları.

22 Kasım 2016 Salı 11:39
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Beşiktaş'a Benfica Maçı Öncesi Müjdeli Haber Geldi
Portekiz'de 1-1 beraber biten maç sonrası avantajlı duruma geçen Beşiktaş'a bir güzel haber daha geldi. Benfica'da kadroda bulunan bu eksikler Beşiktaş'ın kazanma olasılığını çok daha artırıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak olan Benfica'nın kadrosu açıklandı.

Portekiz ekibi İstanbul'a 3 önemli eksik ile geliyor. Benfica, golcü futbolcusu Jonas, Andre Horta ve Grimaldoyer almıyor. 

Benfica'nın Beşiktaş maçı için Türkiye'ye gelen kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Ederson, Júlio César,Paulo Lopes
Defans: Lisandro, Luisão, Lindelöf, Eliseu, Jardel, André Almeida e Nélson Semedo
Orta saha: Fejsa, Samaris, Carrillo, Salvio, Pizzi, F. Cervi, Rafa e Celis
Forvet: Raúl Jiménez, Mitroglou, Gonçalo Guedes

Benfica ile Beşiktaş grubun ilk maçında Portekiz'de karşılaşmış, 90 dakika 1-1'lik skorla sona ermişti. Siyah-Beyazlı ekibin golünü sonradan oyuna giren Anderson Talisca, frikikten atmıştı.

Şampiyonlar ligindeki temsilcimiz Beşiktaş'ın turu geçeceği otoriteler tarafından kesin gözüyle bakılıyor.
Son Güncelleme: 23.11.2016 20:44
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