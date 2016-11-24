Beşiktaş yine bir ilke imza attı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Portekiz temsilcisi Benfica ile yaptığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, dünyada bir ilke imza atarak sessiz tezahüratta bulundu.



Geçmiş sezonlarda BJK İnönü Stadı'nda siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta 142 desibelle ses rekoru kıran ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Beşiktaş, böylece bir ilke daha imza attı.



Son Güncelleme: 24.11.2016 12:09