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Beşiktaş'tan muhteşem dönüş: BJK 3-3 Benfica

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Benfica karşısında az daha tarih yazıyordu. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Kartallar, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşle maçı 3-3 e getirerek tur ümitlerini son maça taşıdı.

23 Kasım 2016 Çarşamba 23:03
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Beşiktaş'tan muhteşem dönüş: BJK 3-3 Benfica
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Benfica karşısında az daha tarih yazıyordu. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Kartallar, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşle maçı 3-3 e getirerek tur ümitlerini son maça taşıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu, 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş ile Portekiz ekiplerinden Benfica kozlarını paylaştı.

Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada Rui Vitoria'nın çalıştırdığı Benfica ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlılar ilk devre 3-0 geride kapattığı maçı 3-3'e getirmesini bildi.
Mücadelenin ilk yarısı 10. dakikada Gonçalo Guedes, 25'te Nelsinho Semedo ve 31'de Ljubomir Fejsa'nın golleriyle 3-0 sona erdi. Şenol Güneş, ikinci devrenin başında Cenk Tosun ve Gökhan İnler değişikliklerini yaparken oyundan çıkan isimler Gökhan Gönül ve Tolgay Arslan oldu. Beşiktaş'ta 58'de Cenk, 83'te penaltıdan Quaresma ile 89'da Vincent Aboubakar golleri atan isimler oldu.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 7 puana çıkarken, Benfica puanını 8 yaptı.

Grubun son maçında Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Benfica sahasında Napoli'yi ağırlayacak

Beşiktaş: 3 - Benfica: 3

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya)

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül (Dk. 46 Cenk Tosun), Marcelo, Tosic (Dk. 60 Atınç Nukan), Beck, Tolgay Arslan (Dk. 46 Gökhan İnler), Hutchinson, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Adriano, Aboubakar

Benfica: Ederson, Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu, Pizzi, Fejsa, Salvio, Guedes (Dk. 75 Samaris), Cervi (Dk. 64 Silva), Mitroglou (Dk. 86 Jimenez)

Goller: Dk. 10 Guedes, Dk. 25 Semedo, Dk. 31 Fejsa (Benfica), Dk. 58 Cenk Tosun, Dk. 83 Quaresma (Penaltıdan), Dk. 89 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 26 Tolgay Arslan, Dk. 90 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 34 Pizzi, Dk. 76 Luisao (Benfica)
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