Beşiktaş Medipol Başakşehir maçında galip gelen olmadı maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında zirve yarışında iki nağmağlup takım Beşiktaş ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Zirve yarışındaki iki takımda kendilerine galebiyeti getirecek golü bulamayınca 1-1 berabelik ile sonuçlandı maç.



Maçtan önemli dakikalar



3. dakikada Beşiktaş kalecisi Fabri ceza sahası içinde topu neredeyse kaptırıyordu ve Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı.



4. dakikada sol taraftan açılan ortada Fabri topu çeldi.



11. dakikada Başakşehir, Mehmet Batdal ile gole çok yaklaştı. Fabri kalesinde yokken Mehmet Batdal'ın vuruşunu Beck çıkardı.



18. dakikada fabri ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder, ceza sahası içinde yerde kaldı. Başakşehir oyuncuları penaltı beklerken, hakem Cüneyt Çakır, Cengiz'e aldatmaya yönelik hareket yüzünden sarı kart gösterdi.



Başakşehir 1-0 önde!



21. dakikada Cengiz Ünder, mükemmel bir gol atarak Medipol Başakşehir'i Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi. Başakşehir'in hızlı hücumunda Edin Visca'nın ortasında topu ayak içiyle sağ köşeye gönderen Cengiz Ünder, Başakşehir'i öne geçirdi.



34. dakikada Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan açtığı ortada, ceza shası içinde bulunan Cenk Tosun yükseldi ancak, kafa vuruşunda top auta çıktı.



37. dakikada başakşehir bir kez daha gole çok yaklaştı. Ancak Beşiktaş defansı bu sefer başarılıydı.



39. dakikada Başakşehir'de sakatlanıp çıkan Emre Belözoğlu'nun yerine Attamah oyuna girdi.



İlk yarı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Beşiktaş beraberliği yakaladı!



51. dakikada Beşiktaş, Marcelo'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Ricardo Quaresma'nun kullandığı kornerde, Marcelo ön direkte bomboş kaldı ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.



70. dakikada frikiği kullanan Ricardo Quaresma müthiş vurdu, Volkan Babacan aynı güzellikte çıkardı.



81. dakikada Başakşehir, çok net bir fırsatı değerlendiremedi! Visca topu dışarıya attı.



81. dakikada Beşiktaş'ta Adriano'nun yerine Gökhan Gönül oyuna girdi.



83. dakikada Beşiktaş'ta Aboubakar'ınn yerine Olcay Şahan oyuna girdi.



88. dakikada Başakşehir 88. dakikada gol attı fakat Cüneyt Çakır faul nedeniyle golü vermedi.



Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, 1-1 berabere kaldı.



Beşiktaş-Başakşehir maçını 31755 biletli seyirci izledi.

Son Güncelleme: 27.11.2016 00:49