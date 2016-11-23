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Beşiktaş: Irkçılığa HAYIR!

Beşiktaşlı taraftarlar bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Daha önce 142 desibel ile ses rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Beşiktaş, bugün Benfica ile yapılacak maçta dünyada bir ilki gerçekleştirerek sessiz tezahürat yapacak.

23 Kasım 2016 Çarşamba 13:46
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Beşiktaş: Irkçılığa HAYIR!
İnönü Stadı'nda oynanan son Gençlerbirliği maçında 142 desibel ile ses rekoru kıran ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda giren Beşiktaş, dünyada bir ilki daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde 23 Kasım Çarşamba günü Benfica ile oynanacak maçta taraftarlarının desteğiyle bir dakika boyunca sessiz tezahürat yapacak.

Bir Sosyal Sorumluluk Projesi

Maçın başlama düdüğü ile birlikte bir anda susarak bir dakika boyunca işaret diliyle "Irkçılığa hayır" ve "Kara Kartal" diye bağıracak olan Beşiktaşlı taraftarlar, böylelikle ırkçılık sorununa ve işitme engellilerin yaşadıkları problemlere dikkat çekecek.

Taraftarlardan Destek Bekliyorlar

Futbolcuları Atiba Hutchinson, Andreas Beck, Necip Uysal ve Gökhan İnler'in yer aldığı tanıtım filmini resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlayan kulüp, taraftarlarına destek çağrısında bulundu.
Son Güncelleme: 23.11.2016 16:46
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