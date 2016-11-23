Beşiktaş Benfica Maçını Şifresiz Yayınlayacak Yabancı Kanallar Listesi

Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkıyor. Evinde Benfica'yı ağırlayacak olan Kara Kartal maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Beşiktaş Benfica karşılaşmasını şifresiz verecek yabancı kanallar listesi haberimizde.



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 11 maçta topladığı 27 puanla Medipol Başakşehir'in ardından ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puanla Napoli ve Benfica'nın ardından 3. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden Kara Kartal bu akşam kendi sahasında Benfica önüne mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Beşiktaş bu akşam 3 puan alması halinde son karşılaşma olan Dinamo Kiev deplasmanında alınacak bir puanla şampiyonlar liginde adını bir üst tura yazdırabilecek. Bu önemli karşılaşma hakkında açıklamalarda bulunan Poertekizli yıldız Quresma da galibiyetin şifresini verdi. Benfica'ya karşı oynamaktan keyif aldığı belirten Q7, kendi oyunlarını oynayarak ve sakin kalarak bu akşam 3 puanla ayrılacak olan tarafın kendileri olacağını söyledi.



Beşiktaş - Benfica karşılaşması muhtemel 11'leri



Beşiktaş: Fabri - Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Beck - Atiba Hutchinson, Gökhan İnler - Quaresma, Oğuzhan, Adriano - Aboubakar



Benfica: Ederson - Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu - Salvio, Samaris, Pizzi, Cervi - Mitroglou, Guades



Beşiktaş -Benfica Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?



Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında evinde Benfca'yı konuk ediyor. Bu önemli karşılaşma saat 20:45'te Tivibispor ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.



Benfica bu sezon çıktığı 16 karşılaşmadan sadece 1 yenilgi aldı. Portekiz Ligi'nin 10. haftası geride kalırken Benfica namağlup olarak liderlik koltuğunda otururken, şampiyonlar liginde de 4 maçta topladığı 7 puanla averajla ikinci sırada bulunuyor. Bu akşam Benfica olası bir Beşiktaş galibiyeti ile bir üst turu garantileyecek.



Şenol Güneş bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Diğer takımlara göre Şampiyonlar Liginde daha tecrübesiz olduklarını kaydeden tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, defansta ve sol kanatta eksikliklerimiz var bu akşam oyun formatında değişikliğe gideceğiz dedi.



Beşiktaş Benfica Maçını Şifresiz Yayınlayacak Yabancı Kanallar Listesi



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Son Güncelleme: 23.11.2016 17:22