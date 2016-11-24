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Beşiktaş, Benfica maçında bir rekora imza attı!

Dün akşam oynanan şampiyonlar ligi 5. hafta maçında evinde Benfica'yı ağırlayan Beşiktaş, bu maçta da yenilmeyerek bir rekora imza attı. Kara Kartal dünkü karşılaşmada gitti denilen maçı çevirerek şampiyonlar liginde en uzun süre mağlubiyet yaşamayan türk takımı oldu.

24 Kasım 2016 Perşembe 14:52
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Beşiktaş, Benfica maçında bir rekora imza attı!
Dün akşam oynanan şampiyonlar ligi 5. hafta maçında evinde Benfica'yı ağırlayan Beşiktaş, bu maçta da yenilmeyerek bir rekora imza attı. Kara Kartal dünkü karşılaşmada gitti denilen maçı çevirerek şampiyonlar liginde en uzun süre mağlubiyet yaşamayan türk takımı oldu.

3-0 geriye düştüğü Benfica maçından 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başaran Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 5 haftayı namağlup geçerek tarih yazdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde Beşiktaş, Benfica'yla 3-3 berabere kaldı. Kara Kartal ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı maçı ikinci yarıda 3-3'e getirirken, tur umutlarını da son hafta Kiev deplasmanında oynayacağı maça bıraktı. Siyah beyazlılar, Napoli'nin Dinamo Kiev ile berabere kalmasıyla Avrupa Ligi'ni garantiledi.
 
Diriliş Beşiktaş!
 
Böylece Beşiktaş, Benfica ile berabere kalarak Türk ekipleri arasında, gruplarda ilk 5 maçta mağlubiyet yaşamayan ilk takım oldu.
 
Bu alanda bundan önce en başarılı performansı 2007-2008'de Fenerbahçe göstermiş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 5. maçında Inter'e 3-0 yenilmişti. Fenerbahçe, o sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmişti. 
 
3-3'lük Benfica maçının ardından Beşiktaş puanını 7'ye, Benfica ise 8'e yükseltti. Avrupa Ligi'ni garantileyen siyah beyazlılar son hafta Dinamo Kiev'i mağlup etmesi halinde bir üst tura yükselecek. Beşiktaş bu deplasmandan beraberlikle ayrılması halinde, Benfica'nın Napoli'yi mağlup etmesini bekleyecek. Bu senaryo da Beşiktaş'a turu getirecek.

 
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