Beşiktaş Benfica izle Facebook Canlı Yayın Periscope Ekranlarında

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Spor Toto Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Beşiktaş, taraftarı önünde Benfica ağırlıyor. Evinde oynadığı maçlarda kadrosu büyük sıkıntı yaratan Şenol Güneş yine konuşulacak kararlar verdi. Savunmanın soluna Beck oynatırken, Tolgay, Hutchinson ve Oğuzhan orta sahada yer alacak. Adriano ve Quaresma kanatlarda yer alırken tek forvet Aboubakar forma giyecek. Benfica ise Guedes, Salvio ve Mitroglou gol ararken Fejsa ve Pizzi orta sahada görev alacak.



Beşiktaş Benfica maçı şifreli olarak Tivibu Spor olmayanlar için Facebok ve Periscope Canlı Yayınları

Son Güncelleme: 23.11.2016 20:13