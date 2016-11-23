Beşiktaş Benfica 3 - 3 maç özeti, geniş özet izle!

Beşiktaş Benfica maçının özetleri maç bitiminden sonra Haber24.com'da olacak. Beşiktaş Benfica 3 3 maçı geniş özetini tüm detaylarıyla sayfamızda bulabilirsiniz... Bugün maçta 6 gol var, Beşiktaş 3-3 maç özeti sizlerle.UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Beşiktaş ile Portekiz temsilcisi Benfica takımları, Vodafone Arena'da karşılaştı... Beşiktaş maçın ilk yarısını Dk. 10 Guedes, Dk. 25 Semedo ve Dk. 31 Fejsa'nın golleriyle 3-0 yenik kapattı...Maçın ikinci yarısının 57. dakikasında ise Cenk Tosun farkı ikiye indirdi... Ardından Quaresma 83. dakikada penaltı atışıyla farkı 1'e indirdi ve son olarak Aboubakar dakika 89'da durumu eşitledi.... Karşılaşma 3-3 sona erdi.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya)

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Beck, Tolgay Arslan, Hutchinson, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Adriano, Aboubakar

Benfica: Ederson, Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu, Pizzi, Fejsa, Salvio, Guedes, Cervi, Mitroglou

Goller: Dk. 10 Guedes, Dk. 25 Semedo, Dk. 31 Fejsa (Benfica)

Sarı kartlar: Dk. 26 Tolgay Arslan (Beşiktaş), Dk. 34 Pizzi (Benfica)



MAÇIN İLK YARISI

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında yapılan Beşiktaş-Benfica maçının ilk yarısı, Portekiz ekibinin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Mitroglou'nun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Eliseu'nun şutunda top direğe çarpıp dışarı çıktı.

4. dakikada Oğuzhan'ın sağdan ortaladığı topa Benfica savunmasının ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak karşılaşmanın hakemi pozisyonda ofsayt kararı verdi.

10. dakikada Mitroglou'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Guedes, Fabricio'dan sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi ve Benfica'yı 1-0 öne geçirdi.

25. dakikada Benfica skoru 2-0 yaptı. Beşiktaş'ın hücumda kaptırdığı topla atağa çıkan Portekiz ekibinde Semedo, ceza sahası sol çaprazından sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

31. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Mitroglou'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Yunan futbolcunun kafayla ikinci denemesinde de direkten dönen topu bu kez Salvio kafayla tamamlamaya çalıştı. Yine direkten dönen topa son vuran Fejsa, Benfica'yı 3-0 öne geçirdi.

37. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı köşe atışında topu önünde bulan Aboubakar'ın altıpas önünde yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Benfica savunmasından döndü.

Mücadelenin ilk yarısı Benfica'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Salvio'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta Fabricio topu kornere çeldi.

52. dakikada Salvio'nun savunmanın arkasına attığı pasın ardından kaleciyle karşı karşıya kalan Mitroglou'nun vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

58. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Beck'in sağdan ortasında Cenk Tosun'un şık vuruşunda siyah-beyazlılar skoru 3-1'e getirdi.

79. dakikada Silva'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda top auta gitti.

82. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Adriano'nun ortasında Benfica savunmasının topa elle müdahalesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada topun başına geçen Quaresma meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2

89. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Quaresma'nın soldan ortasında topu önünde bulan Aboubakar meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-3 yaptı.

Karşılaşma 3-3 tamamlandı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Portekiz temsilcisi Benfica ile yaptığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, dünyada bir ilke imza atarak sessiz tezahüratta bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün organizasyonunda taraftarlar, ırkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkati çekmek için karşılaşmanın başlamasıyla bir dakika susarak işaret diliyle "Irkçılığa hayır" ve "Kara Kartal" tezahüratı yaptı.

Geçmiş sezonlarda BJK İnönü Stadı'nda siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta 142 desibelle ses rekoru kıran ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Beşiktaş, böylece bir ilke daha imza attı.

Irkçılığın yanı sıra işitme engellilerin problemlerine dikkati çekmek amacıyla yapılan sessiz tezahüratla, dünyanın en büyük sessiz korosu oluşturuldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi de sessiz tezahüratla ilgili kayıt gerçekleştirdi.

Taraftarlar, bir dakikalık sessiz tezahüratın ardından coşkulu marşlarla takımlarına büyük destek verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Portekiz'in Benfica takımını konuk eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, son resmi karşılaşmaya göre kadroda iki değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile oynanan karşılaşmaya göre Benfica maçında kadroda iki oyuncu değişikliğine gitti. Güneş, sakatlıkları geçen Dusko Tosic ve Adriano Correia'nın dönmesiyle takım kurgusunu değiştirdi. Adanaspor maçında savunmanın göbeğinde oynayan Atınç Nukan, Portekiz temsilcisiyle yapılan maçta yedeğe çekilirken, bu oyuncunun yerine Tosic, Marcelo ile stoperde görev aldı.

CENK TOSUN YEDEK!



Adanaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Cenk Tosun'un da yedek başladığı karşılaşmada, forvette Vincent Aboubakar görev aldı.

Andreas Beck, son karşılaşmada olduğu gibi savunmanın göbeğinde oynarken, Adriano ise bu oyuncunun önünde hücuma destek vermeye çalıştı.

Siyah-beyazlı takımda kalede Fabricio Agosto Ramirez yer alırken, savunmanın sağında Gökhan Gönül şans buldu. Defansın önünde Tolgay Arslan ile Atiba Hutchinson'ın oynadığı Beşiktaş'ta, orta saha Adriano'nun yanı sıra Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup'tan oluştu.



GÖKHAN GÖNÜL'DEN İLK!

Genelde Süper Lig maçlarında forma şansı bulan Gökhan Gönül, siyah-beyazlı formayla ilk kez Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı.

Benfica ile yapılan ilk maçta yedek soyunan ve oyuna dahil olamayan tecrübeli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Dinamo Kiev mücadelesinin kadrosunda yer almamıştı.

Siyah-beyazlı takımın Napoli ile yaptığı iki maçta da yedekler arasında bulunan Gökhan, yine oynama şansı yakalayamamıştı.

DEMBA BA'DAN MESAJ VAR!

Beşiktaş'ta 2014-2015 sezonunda forma giyen ve sonraki sezon Çin'e transfer olan ancak geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Demba Ba da eski takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Demba Ba, sahaya inerek siyah-beyazlı oyuncularla bir süre görüşürken, zorlu mücadelede futbolculara başarı diledi.

Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Pascal Nouma da tribündeki yerini aldı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Caner Erkin ile UEFA listesinde yer almayan Ömer Şişmanoğlu, tribünden takım arkadaşlarına destek verdi.

BAŞAKŞEHİR 'BAŞARILAR' DİLEDİ!

İstanbul Başakşehir Kulübü, Benfica karşısında Beşiktaş'a destek mesajı yayımladı.

İstanbul Başakşehir'in Twitter hesabında yer alan mesajda, "Benfica karşısında Beşiktaş'a başarılar dileriz. Maçtan sonra dinlenmek isterseniz biliyorsunuz burada bir eviniz daha var." ifadelerine yer verdi.

HER İKİ TAKININ TARAFTARLARI STADI DOLDURDU!

Beşiktaş'ın gruptaki durumunu belirleyebilecek karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, tarihi maçta tribünleri doldurdu.

Az sayıdaki Benfica taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek vermeye çalıştı.

BENFİKA İKİ DEĞİŞİKLE SAHAYA ÇIKTI!

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, takımının Beşiktaş ile yaptığı ilk karşılaşmaya göre kadrosunda iki değişikliğe gitti.

Vitoria, ilk maçta sakatlıkları nedeniyle oynamayan Luisao ile Kostas Mitroglou'yu ikinci karşılaşmada ilk 11'de görevlendirdi. İlk maçta ilk 11'de görev alan Lisandro Lopez yedek soyunurken, Andre Horta ise kadroda yer almadı.