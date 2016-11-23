Başakşehir Başkanı Gümüşdağ Hedefini Açıkladı

Lider Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün hedeflerini açıkladı. Şu anda yenilgisiz olarak liderliğini sürdüren Başakşehir iin ilk 4'e girerse büyük başarı olur diye açıklamalar bulundu.



Spor Toto Süper Lig'de 29 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, şampiyonluğu konuşmanın erken olduğunu söyledi.



Ligde 11. haftayı geride bıraktıklarını ve önlerinde 23 maçlık bir periyot olduğunu belirten Gümüşdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın şampiyonluk iddiasıyla ilgili olarak, "Bunlar için çok erken. Kulübümüzün mali yapısını biliyoruz, imkanlarımızı biliyoruz. Tabii futbol her türlü neticeye açık. Öncelikli hedefimiz ilk dört içinde olmak." dedi.



Uzun bir sürecin kendilerini beklediğini vurgulayan Gümüşdağ, "Bizim için hiçbir maçın diğerinden farkı yok. İyi oynayarak Türk futboluna katkı sağlamak amacındayız. Marka değerini artırarak, futbolun güzel yönlerini ortaya koyarak mücadelemizi son haftaya kadar sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.



Medipol Başakşehir olarak iki yıldır ilk dört içinde yer aldıklarını hatırlatan Göksel Gümüşdağ, "Avrupa'ya gitme hakkı kazanıyoruz. Yeni bir kulübüz ve tecrübelerimiz az. Avrupa ile ilgili deneyimler kazanmaya başladık. Üçüncü yılımızda öncelikli hedefimiz ilk 4 içinde yer almak." ifadelerini kullandı.



- Deplasman yasağının kalkması



Aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığını da yapan Gümüşdağ, deplasman yasağının kalkmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:



"Türk futbolunda deplasman yasağı kara lekeydi. İnşallah buna dönmeyeceğiz. Deplasman yasağının kalkmasında ne kadar doğru adım attığımızı görüyoruz. Beşiktaş-Galatasaray, Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları oldu. Türkiye'nin en önemli derbisi oynandı. En ufak sıkıntı olmadan, kimsenin burnu kanamadan sonuçlandı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar Türk futbolunun marka değerine artı sağlayacak unsurlar. İnşallah hep böyle gider."



Bu konuda destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Bir avuç holigan olabilir, provoke etmeye çalışabilirler. Buna izin vermemeliyiz. Buna 18 kulüp imza attı, arkasında durduk. Bu işin üstesinden geldik." değerlendirmesinde bulundu.



- "18 kulüp bir arada"



Kulüpler Birliği Vakfının çalışmalarına değinen Gümüşdağ, "Kulüpler Birliği, Türk futbolunun çatı unsuru. 18 takımın mutabık kaldığı konu, her zaman olumlu gelişir. 2-3 sene önce 18 kulübü değil, 5 kulübü bir araya getiremiyorduk. Bugün 18 kulüp bir arada, birlik ve beraberlik içinde. Türkiye Futbol Federasyonu ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yayın ihalesi, deplasman yasağı konusunda aldığımız kararların hepsini sonuçlandırdık." diye konuştu.



İSTANBUL (AA)

Son Güncelleme: 23.11.2016 12:04