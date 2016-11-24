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Barcelona iki Beşiktaşlıya göz koydu! İşte o isimler

Dün akşam oynanan şampiyonlar ligi 5. hafta maçında Beşiktaş evinde Portekiz takımı Benfica'yı ağırladı. Bu önemli karşılaşmayı tribünden izleyenler arasında Bercelona scouting ekibi de vardı. Barcelona'lı scouting ekibinin Oğuzhan ve Tolgay'ı izlemek için geldiği öğrenildi.

24 Kasım 2016 Perşembe 14:46
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Barcelona iki Beşiktaşlıya göz koydu! İşte o isimler
Dün akşam oynanan şampiyonlar ligi 5. hafta maçında Beşiktaş evinde Portekiz takımı Benfica'yı ağırladı. Bu önemli karşılaşmayı tribünden izleyenler arasında Bercelona scouting ekibi de vardı. Barcelona'lı scouting ekibinin Oğuzhan ve Tolgay'ı izlemek için geldiği öğrenildi.

Siyah-Beyazlıların dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Benfica’yı Arena’da ağırladığı karşılaşmayı, Katalan devi Barcelona’nın scouting ekibi izledi.

OĞUZHAN VE TOLGAY'I TAKİP ETTİLER

Barçalı yetkililerin, Beşiktaş’tan Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup’u takip ettiği bildirildi.

Yetkililerin özellikle Oğuzhan'ı beğendiği ve takip etmeye devam edecekleri öğrenildi.

ARKADAŞLARIMIN GÖZÜNDE O İNANCI GÖRDÜM

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Oğuzhan Özyakup, takım arkadaşlarının inancını gözlerinde gördüğünü söyledi.

İşte Oğuzhan Özyakup'un maç sonu açıklamaları;

"Benfica'nın gücünü biliyorduk. Aslında maça kötü de başlamadık ama kendi hatalarımızdan rakip golleri buldu."

"Devre arasında arkadaşlarımın gözünde o inancı görüyordum. İkinci yarıda kendi oyunumuzu oynadık ve inanılmaz bir geri dönüş oldu."

"Biz taraftarımızın önünde inanılmaz güçlü bir takımız. Soyunma odasında biraz daha süre olsa öne geçebileceğimizi konuştuk."
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