Arena'da şok sonuç : 1-1

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile Elazığspor, 1-1 berabere kaldı.

23. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yasin Öztekin'in sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

29. dakikada Selçuk İnan'ın ara pasıyla orta sahadan hareketlenen Sinan Gümüş, Elazığspor ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sinan, müsait durumdaki Eren Derdiyok'a pas vermek yerine şut çekmeyi tercih ederken, kaleci Çağlar Akbaba'dan seken top kornere çıktı.

36. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Mesut Saray'ın kullandığı serbest vuruşta, top üstten az farkla auta çıktı.

41. dakikada Galatasaray, Elazığspor karşısında öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Carole'ün pası sonrası yakın mesafeden Selçuk İnan'ın vuruşunda, kaleci Çağlar Akbaba'nın müdahale ettiği top dışarı çıkmak üzereyken, Elazığspor savunmasında Mehmet Yiğit çizgi üzerinde müdahale etti. Mehmet Yiğit'ten çizgi üzerinde topu kapan Carole, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Müsabakanın ilk yarısı, 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğünde tamamlandı.

61. Traore'nin ara pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Berk Yıldız, soldan ceza sahasına girerken, kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Cenk Gönen topu kornere çeldi.

73. dakikada Yasin Öztekin'in pasıyla kale önünde topla buluşan Podolski'nin şutunda, kaleci Çağlar Akbaba'dan dönen meşin yuvarlağı savunmada Murat Kalkan kornere atarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Berk Yıldız, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu vuruşunda Cenk Gönen'i geçemezken, araya giren savunma tehlikenin büyümesini önledi.

90+2. dakikada Galatasaray ceza sahası içindeki bir pozisyonda topun Chedjou'nun eline çarpmasının ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.

90+3. dakikada Elazığspor adına penaltı atışını kullanan Murat Kayalı, topu ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Carole, Hamit Altıntop, Selçuk İnan (Dk. 46 Podolski), Sinan Gümüş (Dk. 79 Bruma), Josue, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok (Dk. 65 De Jong)

Elazığspor: Çağlar Akbaba, Onur Güney, Ali Fırat Okur (Dk. 64 Wellington), Murat Kalkan, Mehmet Yiğit, Binya (Dk. 82 Çağrı Ortakaya), Traore, Mesut Saray (Dk. 71 Murat Kayalı), Hakan Bilgiç, Berk Yıldız, Lamjed

Goller: Dk. 41 Carole (Galatasaray), Dk. 90+3 Murak Kayalı (Penaltıdan) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Cavanda (Galatasaray), Dk. 85 Onur Güney (Elazığspor)



MAÇTAN NOTLAR!



Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk hafta maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'u ağırlayan Galatasaray'daki kadro rotasyonu dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Jan Olde Riekerink, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Bursaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer oyunculardan sadece 2'sini Elazığspor müsabakasında görevlendirirken, as oyuncuların büyük bölümünü dinlendirdi.

Bursaspor maçına ilk 11'de başlayan isimlerden Selçuk İnan ile Yasin Öztekin, Elazığspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda da yer buldu.

Galatasaray, Elazığspor maçına, Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Carole, Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Josue, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok 11'i ile çıktı. Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde, Eray İşcan, Sneijder, Podolski, Linnes, Bruma, De Jong ve Sabri Sarıoğlu yer aldı.

Elazığspor'un başlangıç kadrosunda ise Çağlar Akbaba, Onur Güney, Ali Fırat Okur, Murat Kalkan, Mehmet Yiğit, Binya, Traore, Mesut Saray, Hakan Bilgiç, Berk Yıldız, Lamjed şans buldu. Konuk ekibin yedekleri, Mirsat Budak, Ömer Yıldız, Murat Kayalı, Hakan Esa, Çağrı Ortakaya, Wellington ve Ömer Kara'dan oluştu.

- Chedjou, 3 maç sonra kadroda

Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, 3 maç aranın ardından forma şansı buldu.

Sarı-kırmızılı ekibin ligde oynadığı ilk 9 maça da 11'de başlayan Chedjou, son olarak 9. haftadaki Adanaspor karşılaşmasında süre alırken, ardından oynanan 3 karşılaşmada da oynamamıştı.

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında yedek soyunan Chedjou, son yapılan Bursaspor maçının 18 kişilik kadrosuna ise alınmamıştı.

- Cenk Gönen yine kupada sahada

Galatasaray'ın ikinci kalecisi konumunda bulunan Cenk Gönen, yine bir Ziraat Türkiye Kupası maçında sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon ligde oynadığı 12 maçta da kalede Muslera görev alırken, Cenk Gönen, Ziraat Türkiye Kupası 3. ön eleme turundaki Dersimspor maçının ardından Elazığspor müsabakasında da kaleyi koruyan isim oldu.

Öte yandan, sarı kart cezalısı olması nedeniyle Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Lionell Carole, Elazığspor maçında Riekerink'in tercihleri arasına girdi.

- Tribünler boş

Sarı-kırmızılı futbolseverler, takımlarının Elazığspor ile yaptığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına ilgi göstermedi.

Türk Telekom Arena tribünleri büyük oranda boş kalırken, az sayıda Elazığspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden müsabakayı takip etti.

Öte yandan, Brezilya takımı Chapecoense'nin yaşadığı uçak kazası nedeniyle müsabaka öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.