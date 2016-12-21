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Amed - Gençlerbirliği maçı ertelendi!

Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu yarın oynanacak olan Amed - Gençlerbirliği maçını erteledi!

21 Aralık 2016 Çarşamba 10:48
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Amed - Gençlerbirliği maçı ertelendi!

İLERİ BİR TARİHTE OYNANACAK!

Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı futbolcu Şehmus Özer (36), Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yaşanan olay Amed Sportif Faaliyetler kulubünde derin üzüntüye yol açtı. Federasyon ise yaşanan acı olay üzerine yarın oynanması beklenen Gençlerbirliği maçını erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcusu Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler'in yarın Gençlerbirliği ile oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçını erteledi.

TFF, Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın tarihini daha sonra açıklayacak.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer (36), Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 21.12.2016 11:03
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