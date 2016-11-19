Adanaspor Beşiktaş Maç Sonucu (Adana BJk Skoru)

Adanaspor Beşiktaş Maç Sonucu. Adanaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti. Spor Toto Süper Lig'de önemli maçında Adanaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti. İşte önemli maçın skoru. Adanaspor Beşiktaş Maç Sonucu skoru sizlerle.Savunma arkası koşularıyla mücadele başlayan ve fazla hücuma çıkmayan bekleriyle bu sezona damga vuran Siyah Beyazlılar, mücadele damga vurmayı başardı. Beşiktaş geçen seneye göre biraz daha oyunu kontrol altında tutup, 5-6 tane poziyona girmeyi başardı. Rotasyona gitmek zorunda olduğu halde oynatmadığı oyuncuların yer aldığı zorlu maçları düşünüyor. Çok uygun bir takım bulan Beşiktaş, ayağa oynarak çok rahat bir şekilde rakibe ortak etmeden mücadeleyi kazanabilir. Fişi çekmek için bir gol daha bulmak Beşiktaş için önemli.Mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, yine deplasman asist yıldızı Oğuzhan müthiş asistinde 11. dakika Abubakar golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. 5 dakika da kaleyi Abluka altına alan Siyaz Beyazlılarda 17. dakika penaltı kazanarak, 2 haftadır penaltı yıldızı Cenk Tosun topu ağlara göndermeyi başardı. Farka gidecek maçta Quaresma,Abubakar ve Tolgay golleri kaçırınca ilk yarı 2-0 bitti.Abubakar Gol Vuruşu!Mücadelenin ikinci yarısında Şampiyonlar Ligi maçını da düşünecek Şenol Güneş, forveti ikiden bire düşünüp kenara Ömer Şişmanoğlunu almasını bekleniyor. Adanaspor Beşiktaş maçı biter bitmez özet ve gollerde haber24 adresinde olacak.İkinci yarı bulduğu penaltıyla skoru 1-2 getiren Adanaspor, dakika 71'de 10 kişi kalarak işi oldukça zora soktu. Kalan 20 dakika da Adanaspor hem mağlup hem 10 kişi mücadele edecek.