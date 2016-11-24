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Aboubakar noktayı koydu: Porto'ya dönmeyeceğim!

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar dün akşam oynanan şampiyonlar ligi 5. hafta mücadelesinde Benfica'ya karşı oldukça tutuk başlamasına rağmen takımının 3. golünü atarak 1 puanı kurtarmıtı. Aboubakar yaptığı açıklamada Porto'ya dönüş kapısını kapattığını söyledi.

24 Kasım 2016 Perşembe 15:24
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Aboubakar noktayı koydu: Porto'ya dönmeyeceğim!
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar dün akşam oynanan şampiyonlar ligi 5. hafta mücadelesinde Benfica'ya karşı oldukça tutuk başlamasına rağmen takımının 3. golünü atarak 1 puanı kurtarmıtı. Aboubakar yaptığı açıklamada Porto'ya dönüş kapısını kapattığını söyledi.

Vincent Aboubakar, yaptıkları ve yapamadıklarıyla geceye damgasını vurmayı başardı. Karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan 24 yaşındaki forvet, ezdiği toplarla Beşiktaşlılar’a saç baş yoldurttu. Cenk Tosun oyuna girdikten sonra Siyah- Beyazlılar rahat bir nefes alırken, Kamerunlu futbolcu son sözü söylemek için 89 dakika bekledi. Aboubakar’ın son anda sahneye çıkarak altıpas üzerinde filelerle buluşturduğu top, tribünleri bu kez sevinçten çıldırttı. Golden sonra formasını çıkarıp korner bayrağına doğru koşan yıldız futbolcunun sevinci görülmeye değerdi. Bu arada Aboubakar, performansı hiç beğenilmese de Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş formasıyla 5. maçında 3. golünü atmayı başardı.

Aboubakar: Devre arasında konuştuklarımız sır

Son dakikada attığı golle skoru 3-3’e getiren isim olan Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada taraftara ümit dolu mesajlar yolladı. 24 yaşındaki futbolcu, “Taraftarımız şundan emin olsun ki, biz kulüp tarihinde bir ilki başarmak için çok istekliyiz. 3-0’dan geri dönmek, mental ve özgüven açısından çok önemliydi” ifadesini kullandı. Aboubakar, devre arasında soyunma odasında ne konuşulduğu hakkındaki soruya ise “Soyunma odasında Şenol hocanın ne söylediğini söyleyemem. Ama ikinci yarıda sahaya sağlam bir karakter koyduk.”

"Porto'ya dönmeyi düşünmüyorum"

Kamerunlu forvet Porto'ya kişisel sebeplerden dolayı dönmeyi düşünmediği vurgularken, "Orada bazı muamelelere maruz kaldım. Bunlar hiç hoşuma gitmedi. Ailemle ilgili olan şeyler de var. Şu an itibariyle Porto'ya dönmeyi düşünmüyorum" dedi.
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