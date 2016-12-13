20-0 yenilen takım prim aldı!

Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, 20-0 yenilen takımında büyük moral bozuklu yaşandığını bunun önüne geçmek için takıma moral primi dağıttıklarını söyledi.



SAHAYA DAHA MORALLİ ÇIKACAKLAR!



Kabataşspor'a verdikleri primin takıma moral olmasını ümit ettiklerini dile getiren Yılmaz, "İnşallah verdiğimiz nakit para desteğiyle Kabataşspor, sahaya daha güçlü çıkacak ve rakipleri karşısında daha iyi bir oyun sergileyecek. Onların motivasyonlarına katkı verebildiysek ne mutlu bizlere." diye konuştu.





Son Güncelleme: 13.12.2016 17:39