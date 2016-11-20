"Rejim değil, hükümet sistemi değişiyor!"

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de rejim tartışmasının 1923’te bittiğini belirterek, "Türkiye, "Cumhuriyet" dedi, rejimini seçti. Rejim değiştiren yok. Değişen sadece hükumet sistemi. Hükumet sistemi de aynen belediye başkanlığı gibi… İşi büyütmeye lüzum yok. 80 senedir Türkiye’de belediyeler seçiliyor. Türkiye bölündü mü?" dedi.

Tuzla'daki Okan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin açılış törenine katılan Başbakan Yıldırım, ardından AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım’ı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci ve teşkilat üyeleri karşıladı.

Ziyarete, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı Konferans Salonunda kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

Yıldırım, konuşmasında Avrasya Tüp Geçit Tüneli, Üçüncü Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerin yanı sıra gündeme ilişkin konulara da değindi.

- "Rejim tartışması 1923'te bitti"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Yıldırım, "Rejim tartışması 1923’te bitti. Türkiye, 'Cumhuriyet' dedi, rejimini seçti. Rejim değiştiren yok. Şunu bir anla artık. Değişen sadece hükümet sistemi. Hükümet sistemi de aynen belediye başkanlığı gibi… İşi büyütmeye lüzum yok. 80 senedir Türkiye’de belediyeler seçiliyor. Türkiye bölündü mü? İstanbul’un Büyükşehir Belediyesi var. Meclisi de var. Belediye başkanı seçiliyor. Aynı gün meclisi de seçiliyor. Şimdi de aynısı olacak. Hem meclis seçilecek hem Cumhurbaşkanı seçilecek. Aynı gün seçilecek. Aynı sürede görev yapacaklar. Tekrar seçime gidecekler. Yine aynı gün seçime gidecekler. Olan bu." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun korku pompalamaya gayret ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bir takım kafa karıştırıcı laflar ediyor. 'Rejimi değiştirmem. Rejim tehlikede. Türkiye bölünecek...' Siz değil miydiniz, 'Başkanlık gelirse Türkiye bölünür' diyen? 'Türkiye'nin bekası mevcut sistemin devamıdır' diyen siz değil miydiniz? Başkanlık mutlak ve mutlak tek başına iktidar demek, güçlü siyasi irade demek. Başkanlıkta koalisyon yok. Koalisyon olmayınca artık CHP'nin umudu da yok. Ne yapacak? Tek umudu koalisyon ortağı olmak. Şimdi bakıyor, bu sistemde o da gidiyor. Böyle yapacağına kardeşim çalış, milletin gözüne gir. Millet de belki, 'hadi bir de seni deneyelim' der."

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da bazı şeyleri görmüş olması gerektiğini anlatan Yıldırım, "Görür gibi yaptı. Sonunda eski alışkanlıklar tekrar nüksetti. Ama ne yaparsa yapsınlar, Türkiye kararlı bir şekilde, istikrarlı, güvenli ve aydınlık yarınlar için tüm hızla yoluna devam edecek." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından 15 Temmuz gecesi Tuzla’da yaşanan olaylarda darbeci askerlerin kurşunuyla kolunu kaybeden Üzeyir Civan’ı davet etti.

Kızıyla birlikte kürsüye çıkan gazi Civan, o gece yaşadıklarını anlattı. Civan, "Ben kolumu kaybettim ama vatanımı kaybetmedim. Keşke bin kolum olsa da vatan uğruna feda etsem" dedi. Bu esnada Başbakan Yıldırım ve salondakilerin duygulandıkları görüldü.

Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan’a Türk bayrağı hediye etti.