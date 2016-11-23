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MHP : Terörle mücadelede hükümetin yanındayız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Antalya'da yaptığı açıklamada terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yaptı. Karakaya, Türkiye'nin 3 terör örgütünün kıskacında olduğunu, terörle mücadele konusunda hükümetin destekçisi olduklarını söyledi.

23 Kasım 2016 Çarşamba 10:04
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MHP : Terörle mücadelede hükümetin yanındayız
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Şu anda ülke 3 terör örgütünün kıskacına girmiş durumda. Onun için terörle mücadeleye topyekun devam etmek zorundayız." dedi.

MHP Antalya İl Teşkilatı tarafından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği üyeleri için Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, partisinin ülkesini ve milleti her değerin üzerinde tuttuğunu söyledi.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'dan sonra bir mücadele başlatıldı. Bu mücadelede çok sayıda insan ihraç edildi, açığa alındı, tutuklandı, gözetim altına alındı. MHP olarak o gün tercihimizin ne olduğunu söyledik. Evet bu ülkeye kalkışma yapan herkese, kötü emeller besleyen herkese layık olduğu cezayı vermeliyiz. Şu anda ülke 3 terör örgütünün kıskacına girmiş durumda. Onun için terörle mücadeleye topyekun devam etmek zorundayız. Biz MHP olarak da bunun sonuna kadar arkasında olacağımızı, hükümeti bu yönde destekleyeceğimizi söyledik."

Darbe girişimiyle ilişkisi olanların ortaya çıkarılmasını ve mutlaka cezalandırılmasını istediklerini anlatan Karakaya, buna karşın suçlu ile suçsuzun iyi ayırt edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

- Anayasa değişikliği

Gündemde olan anayasa değişikliği konusunda kimseyle gizli bir anlaşmalarının bulunmadığını dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Bugün MHP'yi bu değişikliğe 'evet' mi diyorsunuz, 'hayır' mı diyorsunuz şeklinde sürekli sıkıştırmaya çalışanlar bir şeyi hala anlamıyorlar. Her şey milletin gözü önünde gerçekleşiyor. Saklı gizli görüşme yok. Çalışmalar neyse günü gününe Türk milleti bilgilendiriliyor. Dolayısıyla buradaki gelecek düzenlemeler bu ülkenin, bu milletin hayrına mı, yararına mı bunu da birlikte konuşuyoruz. Ona göre MHP kararını verecek, bugün vermiş olduğu bir karar yok. Bugün işaret etmiş olduğu bir sorun var. O sorundan bahsediyoruz. Bu sorun çözülmelidir. Aksi takdirde bunun devamı kaostur, krizdir, başka darbelere kapı aralamaktır."

Toplantıya, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şube Başkanı Ali Kuş ile dernek üyesi şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.
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