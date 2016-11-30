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Meclisin en fazla dostu Avrupa kıtasından!

TBMM, 26. Dönem'de Afrika'dan Amerika'ya her kıtadan ülkelerle ilişkilerini geliştirmek amacıyla dostluk grupları kurdu. Meclisin en fazla dostu 37 ülkeyle Avrupa'dan...

30 Kasım 2016 Çarşamba 11:05
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Meclisin en fazla dostu Avrupa kıtasından!

 Meclis, 37 ülkeyle en fazla Avrupa kıtasındaki ülkeler ile parlamentolararası dostluk grubu oluşturdu.

TBMM, 26. Dönem'de Afrika'dan Amerika'ya her kıtadan ülkelerle ilişkilerini geliştirmek amacıyla dostluk grupları kurdu.

Meclis, 26. Dönem 1. Yasama Yılı'nda 129 ülkeyle parlamentolararası dostluk grubunu faaliyete soktu. En fazla dostluk grubunun kurulduğu kıta 37 ülkeyle Avrupa, en az dostluk grubunun kurulduğu kıta ise 2 ülkeyle Okyanusya oldu. 

Afrika kıtasından 36 ülke, Asya kıtasından 35 ülke, Amerika kıtasından 19 ülkeyle, parlamentolararası dostluk grubu oluşturuldu.

Bazı ülkelerle, uzun yıllardan beri parlamentolararası dostluk grupları faaliyet gösterirken, buna aralarında Komorlar, Sierra Leone, Botsvana, Benin, Nepal'in de bulunduğu 11 yeni ülke eklendi.

Meclis, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Fas, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, İngiltere, İran, İrlanda, İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Kırgizistan, KKTC, Macaristan, Makedonya, Meksika, Moldova, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Şili, Tunus, Yeni Zelanda ile 18 ve 19. dönemlerden beri dostluk grubu bulunuyor.

Bu dönem ise 11 yeni ülkeyle daha parlamentolararası dostluk grubu faaliyete geçti. TBMM, Benin, Botsvana, Butan, Guatemala, Kamboçya, Komorlar, Liberya, Madagaskar, Maldivler, Nepal ve Sierra Leone'nun parlamentoları ile dost oldu.

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